France (FRA) vs Slovenie (SLO) 2 - 1 (1-0 0-1 0-0 1-0) Après prolongation Le 24/04/2024 Aren'ice de Cergy [ France (FRA) ] [ Slovenie (SLO) ] Prépa Mondial : La France l'emporte en overtime vs la Slovénie Dans l'optique de leur prochain mondial qui aura lieu en République Tchèque en mai prochain, les bleus poursuivaient leur série d'avril de matchs de préparation. Après 3 défaites, dont 2 contre la Suisse, lors de leurs 4 premiers matchs, les tricolores recevaient la Slovénie, un de leurs sparring partners récurrent. En l'emportant (2-1) en prolongation, les tricolores se rassurent. Sans aller jusqu'à dire qu'ils se sont totalement refait la cerise, ils ont au moins retrouvé la saveur de la victoire. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 27/04/2024 à 07:45 FICHE TECHNIQUE



2200 spectateurs Arbitres : J. Rauline et Y. Furet zssisté de M. Laboulais et Q. Cady Buts :

France :

Slovenia : Pénalités 2 minutes contre France 4 minutes contre Slovenia



Buts : France :

11:18 (1-0) Yohann Auvitu (assisté de Anthony Rech et Tomas Simonsen)

60:11 prl (2-1) Valentin Claireaux (assisté de Charles Bertrand et Yohan Coulaud)

Solvénie : 36:24 (1-1) Bine Mašič (assisté de Žan Jevovšek et Miha Beričič)



La France convertit sa première supériorité numérique



Si les français essayent d’emblée de garder le contrôle du puck, dès la première minute de jeu c’est Aljoša Crnovič qui oblige Quentin Papillon à repousser le premier lancer de la rencontre. Il faut attendre presque 4 minutes pour voir enfin Zan US faire, à son tour, son premier arrêt sur une tentative de Sacha Treille. Il récidive de la botte moins d’une minute plus tard sur une tentative de Yohann Auvitu cette fois.

Les bleus semblaient partis pour dominer les slovènes mais le pressing incessant des lynx contrarie leurs lancements de jeu qui, du coup, sont moins propres et fluides qu’espérés. Les hommes d’Edo Terglav prennent même progressivement un léger ascendant et se créent coup sur coup 2 opportunités, notamment par Rok Tičar.



Heureusement pour les tricolores, portées par leurs bonnes dispositions, les slovènes poussent avec énergie, un peu trop même, et Nik Simsic commet un cinglage (10.46). Cette petite faute offensive aura de grosses conséquences. En effet, le jeu de puissance des bleus est plutôt bien mené en s’appuyant notamment sur le très remuant Tomas Simonsen. Si Us stoppe bien la première tentative du jeune attaquant, il s’incline sur la phase suivante. Servi par Anthony Rech, Simonsen, encore lui, du cercle droit démarque en retrait Auvitu. Le joueur du HC Vitkovice ne se pose pas de question et, plein axe, bombarde de loin pour placer le palet entre les bottes du gardien (1-0, 11.08).



Photographe : © Bruno Gouvazé

La France a brisé l’égalité mais la Slovénie tente de réagir immédiatement. Poutant, que ce soit Luka Maver ou Tičar, ses artilleurs tombent sur un Papillon impérial. Cela chauffe et brasse même un peu sur la cage du gardien tricolore mais la défense bleue reste propre. A moins de 5 minutes de la pause les français sont même à deux doigts de doubler la mise. Suite à une interception, Kevin Bozon part en rush avant d’être accroché in extremis par Jan Ćosić. Malheureusement, Simonsen ne parvient pas à convertir le tir de pénalité obtenu.



Cela redonne néanmoins du peps aux bleus qui se créent ensuite une belle opportunité par Treille, occasion sur laquelle le rebond laissé par Us n’est pas converti. Les slovènes restent cependant dans le coup et, sur un turnover, Papillon doit s’employer face à un attaquant qui avait bien été servi devant l’enclave par Maver.

Même si Simonsen tire instantanément sur un engagement offensif, ce sont les lynx qui ont la dernière grosse occasion du tiers, Papillon sortant du bouclier un gros lancer de Marcel Mahkovec.

Les tricolores virent en tête à la pause mais ce sont les slovènes qui mènent au nombre de tirs cadrés (11 tirs contre 9 pour les français).



La Slovénie sort victorieuse du bras de fer et égalise



La Slovénie semble bien décidée à repartir plein gaz mais rapidement la France qui se dégage mieux du pressing réagit. Auvitu oblige le portier adverse à un nouvel arrêt et les actions chaudes s’enchainent sur le but slovène. Malheureusement la finition pèche un peu côté tricolore. Du coup, les équipes se répondent du tac au tac. Papillon joue du gant d’attrape sur un tir de Rok Macuh et, suite à un palet gratté en zone neutre, Quentin Tomasino s’échappe mais ne cadre pas. Ensuite le portier bleu sauve la patrie sur un tir déclenché su slot par Ćosić avant que Simonsen n’affole le bloc défensif adverse par 2 fois. Avec un peu plus de justesse dans le dernier geste le break était à portée de palette.



Après 9 minutes de jeu dans la période, la Slovénie connait un temps fort et Papillon doit réaliser 3 gros arrêts sur des actions menées par les duos Anze Kuralt/Jan Drozg et Kuralt/Simsic puis par Maver.

La défense française reste propre et, sur une attaque placée, les sélectionnés grenoblois font étalage de leur complicité, Treille de derrière le net sert Pierre Crinon qui bute sur Us. Peu après, Treille récidive et s’essaie de loin mais le portier slovène a bien lu le tir.



Photographe : © Bruno Gouvazé

Le jeu de « à toi à moi » reprend de plus belle. Blaž Tomaževič, tente de profiter du trafic pour surprendre Papillon avant que Treille ne tire encore une fois au but. Finalement le bras de fer profite aux slovènes. Dans les dernières minutes de la période, sur un service en retrait de Žan Jevovšek, Bine Mašič surprend Papillon (1-1, 36.24).



La France tente bien de réagir par Tomasino mais le score n’évolue plus jusqu’à la deuxième pause.

Avec cette égalisation la Slovénie est récompensée de son jeu incisif même si dans cette période la France avait mieux placé ses banderilles (12 tirs cadrés contre 10).



Les défenses ferment la boutique



Le début de période est plutôt à la main de la Slovénie mais le bloc défensif tricolore est bien en place et les occasions sont bien contenues. Après avoir subi la France ressort la tête vers la 5ème minute de jeu avec Bozon qui lâche un gros tir de loin plein axe. Puis Louis Boudon, de la gauche, cherche la faille sans la trouver.



Le momentum des tricolores s’intensifie mais ne se traduit pas par de grosses occasions. Du coup, une fois l’averse passée, la Slovénie se montre à nouveau dangereuse et Crnovič de loin trouve la mitaine de Papillon.



Photographe : © Bruno Gouvazé

Plus tard, Rech doit finalement passer par la case prison pour la première faute française : un « accrocher ». Le powerplay slovène s’installe mais est plutôt bien jugulé, Papillon sortant les rares lancers que sa boite défensive ne parvient pas à bloquer. Du coup, la pénalité est tuée relativement sans trop trembler.

Il n’empêche que la Slovénie reste pressante et le portier bleu doit encore jouer de la mitaine à 7 minutes du terme.



Finalement les français obtiennent une supériorité numérique sur une faute de Aleksandar Magovac, ce dernier jugé coupable d’un « faire trébucher », une faute bien recherchée et obtenue par un malicieux français. Mis à part une belle tentative de Boudon, le powerplay bleu reste stérile et la pénalité tuée.

Les défenses restent hermétiques et, si suite à une interception, Drozg bute sur le gardien bleu, Rech ne fait pas mieux quand il tente un revers sur Us.



Les 2 équipes s’acheminent vers une prolongation même si les tricolores ont eu chaud aux plumes quand, à 45 secondes du temps réglementaire, Drozg de la gauche et en angle trouve la transversale.

Celle-ci retentit peu après et clôt un tiers où les 2 équipes n’ont pu cadrer que 5 tirs chacune.



La France plie la prolongation en 2 coups de cuillère à pot



Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour connaitre le vainqueur du match. L’engagement est gagné par Charles Bertrand et Yohan Coulaud qui se replie sur la droite lance Valentin Claireaux d’une belle diagonale. L’attaquant déborde sur la gauche et s’offre un face à face avec Us qui ne sert pas bien les bottes (2-1, 60.11).



Photographe : © Bruno Gouvazé

La France remporte cette première confrontation après avoir bien failli la perdre. La seconde promet d’être intéressante car les Lynx ont vraiment bien challengé nos tricolores.



Meilleurs joueurs du match :

Bine Mašič pour la Slovénie

Yohann Auvitu pour la France

