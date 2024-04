Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : France (FRA) vs Slovenie (SLO) 0 - 3 (0-2 0-0 0-1) Le 25/04/2024 Aren'ice de Cergy [ France (FRA) ] [ Slovenie (SLO) ] Prépa mondial : La belle revanche de la Slovénie sur la France Défaite la veille en prolongation, l’équipe de Slovénie a su se monter appliquée et solide pour rendre la monnaie de sa pièce à la France. Blanchis (3-0) à domicile dans un match où ils ont été en manque de réussite et peu inspirés aussi, les tricolores ont encore du pain sur la planche pour peaufiner leur préparation et faire bonne figure aux prochains mondiaux.Prépa mondial : La belle revanche des Lynx de Slovénie sur la France Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 28/04/2024 à 09:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2174 spectateurs Arbitres : D.Bliek et J. Collin assisté de P. Mercier-Landry et Q. Cady Buts :

France :

Slovenia : Pénalités 10 minutes (5x2mn) contre France 35 minutes (5x2mn + 5mn + 20mn) contre Slovenia Buts : France :

néant

Solvénie : 03:37 (0-1) Rok Macuk (assisté de Marcel Mahkovec et Aljoša Crnovic)

12:26 (0-2) Jan Drozg ( assisté de Jan Cosic et Marcel Mahkovec)

59:33 (0-3) Matic Torok (assisté de Rok Ticar)



La Slovénie ouvre le bal puis double la mise au meilleur moment



A noter pour cette seconde confrontation entre les 2 équipes, que les 2 sélectionneurs ont choisi de faire tourner leurs gardiens. Pour la Slovénie c’est Matija Pintaric, le bien connu portier des Dragons de Rouen, qui garde la cage alors que du côté de la France c’est le jeune franco-suisse, natif de Dijon, Antoine Keller (19 ans), gardien des Acadie-Bathurst Titan (Canada), qui fête sa toute première apparition avec l’équipe nationale masculine.



Dès l’entame de match les Lynx de la Slovénie partent en attaque mais, après 2 minutes de jeu, c’est bien Quentin Tomasino qui allume la première cartouche suite à un débordement dans le cercle droit. Son coéquipier de club est bien concentré et sort le tir de la jambière.



Le jeu est plutôt alerte de part et d’autre mais les slovènes qui mettent beaucoup de présence devant la cage brisent l’égalité sur leur première vraie occasion. Sur un rapide lancement de jeu après un revirement, Aljoša Crnovič parti sur la droite trouve Marcel Mahkovec devant l’enclave. En prise avec un défenseur, l’attaquant trouve le moyen de laisser filer le palet pour Rok Macuh à ses côtés lequel trompe Keller (0-1, 03.37).



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

La France va devoir courir après le score et réagit immédiatement mais ses tentatives ne sont pas cadrées. Les Lynx en revanche sont plus précis et justes. A l’approche de la 5ème minute, Miha Beričič déborde sur la gauche avant le lancer à la cage. Heureusement pour les bleus, personne ne reprend le rebond. Puis dans la minute suivante c’est Jan Drozg qui contraint le jeune portier à repousser sa tentative.

Les tricolores ne restent pour autant pas passifs et, lors de la minute suivante, Enzo Cantagallo tente de tromper son gardien de club. Pintaric repousse mais les bleus n’ont pas tout perdu car sur l’action Blaž Tomaževič fait trébucher Valentin Claireaux (06.18). Ayant marqué la veille sur une supériorité numérique, les français disposent alors d’une bonne opportunité d’égaliser. Hélas pour eux, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas.



Malgré un jeu de puissance bien posé et intéressant, surtout lors de la première minute de pénalité, ils se cassent les dents sur la boite défensive slovène. Pourtant quand Florian Chakiachvili décale, sur la gauche, Loïc Farnier dont le tir se fracasse sur le poteau, tous les voyants sont au vert. Mais rien n’y fait, ni Chakiachvili ni Aurélien Dair ne parviennent ensuite à tromper Pintaric quand son bloc défensif est mis hors de position. La pénalité est donc tuée mais les bleus conservent malgré tout leur allant.

Peu après, Enzo Guebey remonte la rondelle, s’infiltre et tire mais Louis Boudon ne convertit pas le rebond laissé par le portier. La France est globalement mieux et propose une belle réaction mais elle prend un coup de massue lors de son temps fort. Lucien Onno fait trébucher Jaka Sodja en zone neutre et, appelé sur le banc des punis, laisse les siens en infériorité numérique (10.59).



Petite faute mais lourde conséquence car outre le fait de casser la dynamique cela permet à la Slovénie de faire le break. Pourtant le jeu en box play tricolore contrarie vraiment le powerplay slovène qui peine à s’installer et à être véritablement dangereux. Mais les Lynx sont persévérants et à une poignée de secondes du retour au jeu de Onno ils finissent par trouver la faille. Suite à un une/deux sur la gauche entre Mahkovec et Jan Ćosić, ce dernier décale à l’opposé Drozg lequel trouve une belle lucarne (0-2, 12.26).



La France tente bien de réagir mais manque d’inspiration et de justesse dans le dernier geste. Cela permet à la Slovénie de prendre progressivement le contrôle du jeu sans toutefois se créer de vraies chances jusqu’à la fin de la période où, dans le slot, Rok Tičar oblige Keller à faire un arrêt décisif. Le dernier tir de la période sera à l’actif de Mahkovec, trop excentré cependant pour tromper la vigilance du jeune gardien.

De retour aux vestiaires les Lynx peuvent être satisfaits car, plus réalistes et avec une meilleure maitrise, ils ont su se donner une bonne avance au tableau d’affichage malgré les 11 tirs cadré de la France contre les 10 à leur actif.



La France reste impuissante face au bloc slovène



Les premiers tirs du deuxième vingt sont pour la Slovénie, d’abord par Mahkovec en angle sur la droite puis par Kristjan Cepon dans l’axe à la bleue. L’enthousiasme offensif des slovènes leur joue pourtant des tours. En disputant un puck en fond de territoire adverse, Žan Jezovšek est rattrapé par la patrouille lorsqu’il commet une faute offensive sur Chakiachvili qu’il fait un peu inutilement trébucher (21.31).

Avec ce nouveau powerplay, les tricolores enfilent le bleu de chauffe pour revenir au score. Charles Bertrand se trouve en bonne position mais ne cadre pas, puis Louis Boudon tente sa chance en angle fermé mais il en faut plus pour surprendre Pintaric. Enfin, Dair oblige le portier à jouer de la botte mais rien ne passe. Les secondes s’égrènent et les Lynx tuent la pénalité. Dommage pour les bleus dont le jeu de puissance avait été plutôt intéressant.



Le jeu de la France devient progressivement un peu plus brouillon face à une équipe de Slovénie solide, bien organisée et qui peut laisser venir sans prendre trop de risques. Aleksandar Magovac d’un lancer aérien vicieux, déclenché de la bleue, aurait même pu tromper Keller avec l’aide du trafic mais le portier repousse.

La bonne volonté des tricolores est encore là mais pas la réussite. Robin Colomban sur un rush, sur la gauche, sert Tomasino lequel cherche à marquer entre les bottes du gardien. Malheureusement Pintaric ralentit suffisamment le disque pour qu’il s’arrête juste avant la ligne de but avant d’être sécurisé par Crnovič. Plus tard, quand Yohann Auvitu bombarde de loin, le portier slovène qui n’est pas masqué se régale.

En se ruant à l’attaque, les bleus peuvent être pris à revers et c’est à deux doigts de se produire sur une attaque de la Sovénie. Bien servi par Ćosić qui déborde, Macuh totalement démarqué dans le slot cherche la lucarne qu’il manque d’un rien.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives) Le jeu se débride un peu et Kevin Bozon parti en rush trouve la jambière du portier slovène sur un tir lâché du cercle gauche. Juste après, suite à un engagement dans le même cercle, Bertrand déclenche un tir instantané mais le gant d’attrape de Pintaric aimante toujours autant le palet. La riposte des Lynx ne se fait pas attendre, bien servi de derrière le net, Nik Simsic oblige Keller à sortir le grand jeu.

A la mi-match le bras de fer se poursuit de plus belle. Sur un nouveau rush, de Guebey cette fois, Pintaric sort le tir de la botte sans que quiconque n’exploite le rebond laissé. Puis c’est Miha Beričič qui voit son tir bloqué sur l’action suivante. La France obtient ensuite une nouvelle cartouche quand Miha Stebih accroche Bertrand qui était monté au pressing (30.51).



A croire que les slovènes sont entrés dans les têtes bleues car le jeu de puissance est peu inspiré et inoffensif. Le penalty kill est obtenu sans véritablement trembler. Mieux encore juste après Mahkovec a une nouvelle occasion heureusement bien lue par Keller.



Les tricolores ne lâchent pourtant pas et Bozon intercepte le puck pour partir en breakaway. Il s’offre un face à face avec Pintaric mais le négocie mal. Encore une occasion qui s’envole. Peu après, Yohan Coulaud de la gauche trouve la mitaine du portier. Ce genre de tir non voilé reste du pain béni pour l’expérimenté gardien. Comme tout un symbole de ce match et démontrant que ce n’est pas le soir des bleus, à 5 minutes de la pause, Tomasino s’échappe et fixe le dernier défenseur avant de décaler Farnier qui ne peut cadrer face à la cage ouverte. La frustration gagne et les esprits s’échauffent un peu sur la poursuite de l’action. Pierre Crinon et Anze Kuralt sont priés d’aller sur le banc des punis respectivement pour cinglage et charge avec la crosse (35.08).



Le jeu se poursuit donc à 5 contre 5 mais pendant que les 2 protagonistes échangent à distance encore quelques amabilités il ne se passe pas grand-chose de notable sur la glace. Les 2 équipes sortent un peu plus les épaules et ce qui devait arriver arrive. Žiga Mehle va charger Chakiachvili contre la bande mais beaucoup trop haut. Avec cette charge tête/cou il est bon pour filer à la douche plus tôt que les autres et écope d’un 5 minutes + 20 minutes de pénalité. Pendant qu’il prend la direction des vestiaires Urban Podrekar prend sa place au cachot pour assurer la substitution (38.02).



Avec 5 minutes incompressibles de supériorité numérique les tricolores ont une belle carte à jouer. Le powerplay s’installe mais reste improductif si ce n’est une tentative de Claireaux bien bloquée par Pintaric.

Malgré 14 tirs cadrés contre seulement 10 pour la Slovénie, l’attaque de l’équipe de France est restée muette dans ce tiers et ce n’est pas faute d’avoir bénéficié de nombreux avantages numériques.



En manque de réussite et indisciplinée la France reste muette



Entamant la période avec encore plus de 3 minutes de jeu en avantage numérique les bleus peuvent nourrir de sérieux espoirs. Malheureusement, mis à part Chakiachvili de loin puis Claireaux, peu de tricolores parviennent à inquiéter Pintaric. La défense slovène ferme bien toutes les fenêtres de tir et tue encore la pénalité.



Le temps passe et la France n’y arrive toujours pas. Après 5 minutes de jeu, Podrekar tente un revers qui ne surprend pas Keller puis 2 minutes plus tard c’est Cepon qui voit le portier bleu le priver du but. Dans ce regain de forme des Lynx, Farnier commet une faute en faisant trébucher Macuh en fond de territoire (47.39). C’est désormais aux unités spéciales tricolores de s’activer pour empêcher les slovènes de s’échapper et, finalement, elles le font plutôt bien en tuant la pénalité.



Après avoir passé la mi-période la France a confirmation qu’elle ne sera vernie ce soir. Thomas Thiry lance vers la cage et Boudon qui est sur la trajectoire dévie le disque dont la trajectoire finit sur le haut de la transversale. Sur l’action suivante Colomban tente sa chance en angle mais le portier lui ferme la porte.

Plus tard c’est Auvitu qui lance à la cage et Simonsen qui exploite le rebond en pivot mais trouve inévitablement Pintaric sur sa route. Quand sur l’action suivante Boudon déborde pour Guebey le disque finit une nouvelle fois au fond de la mitaine de l’infranchissable gardien. Il en sera de même pour Colomban ensuite.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

Alors quand Peter Valier est puni pour avoir fait trébucher Beričič en zone neutre (55.40) cela commence vraiment à sentir le roussi pour les bleus. Keller sauve 2 occasions de Macuh et Tičar et la France reste en vie. Pas très longtemps car sur sa sortie de taule, Valier joue le puck alors qu’il y a encore un patin. Bilan des courses, il est bon pour y retourner 2 minutes de plus pour retard de jeu. La Slovénie ne pousse pas trop fort et pendant le jeu de puissance et Philippe Bozon sort son gardien pour finir cage vide (58.53).

Baroud d’honneur non couronné de succès car, si Tomaževič et Tičar qui interceptent le palet en zone neutre trouvent le moyen de le perde, ce n’est que partie remise puisque Tičar le regagne et sert Matic Torok qui place la rondelle dans le but déserté (0-3, 59.33).



La faute de Jezovšek sur Keller à 15 secondes du terme ne change rien et la France sort blanchie de ce match. Avec 7 tirs cadrés contre 6 pour les slovènes les bleus n’ont pas réussi à inverser la tendance et ont été trop indisciplinés en fin de période pour espérer renverser la table.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)



La France devra encore travailler lors de ses 2 ultimes matchs de préparation contre l’Allemagne pour trouver la bonne carburation dans l’optique du championnat du monde. Certes les matchs de préparation n’ont pas d’enjeu véritable mais les bonnes intentions sont là les séquences et routines de jeu manquent encore parfois de fluidité, notamment en powerplay. Même si la Slovénie semble déjà prête pour la prochaine compétition, en étant plus réaliste et tueuse la France pouvait faire mieux ce soir.



Meilleurs joueurs du match :

Matija Pintaric pour la Slovénie

Kevin Bozon pour la France

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







