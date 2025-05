Hockey sur glace - : France (FRA) vs Suède (SWE) 0 - 4 (0-2 0-1 0-1) Le 17/05/2025 Stockholm - Avicii Arena [ France (FRA) ] [ Suède (SWE) ] Les Bleus joueront leur maintien lundi face à la Slovénie Sans surprise, l’équipe de France a été battue par la Suède (0-4), intraitable devant son public. Les Bleus, qui ont enchaîné un 6e revers d’affilée dans ce Mondial, joueront leur finale, lundi contre la Slovénie (16h20), pour conserver leur place dans l’élite mondiale. Stockholm - Avicii Arena, Hockey Hebdo Fabien Sgarra le 18/05/2025 à 07:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



12530 spectateurs Arbitres : MM.Frandsen (DAN) et Hribik (RCT) Buts :

France :

Sweden : Pénalités 8 minutes (4x2mn) contre France 10 minutes (5x2mn) contre Sweden ​Buts pour la France :



Buts pour la Suède :



13’27 Raymond (Carlsson et Lundestrom),

14’25 Heineman (Bengtsson et Brodin),

24’39 Lindholm (Backlund et Raymond) SUP,

44’05 Lundestrom (Forsberg et Gustafsson)



Il n’y a pas eu de miracle, ni d’exploit, samedi dans une Avicii Arena de Stockholm colorée de plus de 12 000 âmes bruyantes, teintées de jaune.

Sans jamais baisser la garde, l’équipe de France a été battue par la Suède (0-4), toujours impériale dans son royaume, à l’occasion de ce Mondial à domicile.

Candidate au titre, les Suédois ont remporté leur sixième succès consécutif dans « leur » tournoi, en signant un 4e blanchissage. Une autorité naturelle pour ce collectif taillé pour user et détruire son adversaire. Plus haut, plus fort, plus vite et plus efficace, la Suède et ses pépites NHL dévorent tout sur son passage. Les Bleus ont donc subi le même sort que la Slovénie, battue la veille (4-0) par ces mêmes suédois. Deux nations vouées à un destin commun, celui de se disputer, lundi prochain, un billet pour avoir le droit de disputer le prochain Mondial 2026 aux côtés de l’élite du hockey international.



L'équipe de France a pourtant haussé le curseur, au lendemain de sa défaite amère contre l’Autriche (2-5). Dès l’entame, Kévin Bozon, Jordann Perret et Louis Boudon ont tenté de forcer le passage dans la défense suédoise mais Samuel Ersson, le portier des Philadelphia Flyers, fermait systématiquement la porte à double tour. Perret, freiné à bout portant, et Bozon, en position préférentielle, ne trouvaient pas la cible. Rageant...



Titularisé dans la cage française par Yorick Treille, alors qu'il avait été remplacé après un quart de jeu seulement à 0-3, vendredi face à l’Autriche, Antoine Keller n’a pas eu le temps de gamberger. Dans un contexte difficile, le jeune gardien tricolore (20 ans) exilé à Lausanne, qui a gardé la confiance de son staff, a été à la hauteur de son talent. Déjà décisif plus tôt dans la compétition contre la Finlande et la Slovaquie, l’imposant Keller (1,90 m) a repoussé l’échéance mais a dû s’incliner sur un lancer du poignet de Lucas Raymond, l'attaquant des Detroit Red Wings, dont le père est français (0-1, 13’27).



Dans la foulée, une remontée de palet éclair des Suédois donnait l’opportunité à Emil Heineman de doubler la mise. L’attaquant des Canadiens de Montréal, décalé sur l’aile droite, déclenchait un tir puissant dans la lucarne de Keller (0-2, 14’25).



En moins d’une minute, la Suède a donné une leçon d’efficacité à des Bleus tranchants dans les lancements de jeu, mais inoffensifs dans la zone de vérité (15 tirs à 7).



Comme face à tous ses adversaires dans ce Mondial, la Suède a imposé sa puissance collective au fil des minutes.

Au deuxième tiers, les Français ont logiquement subi un gros temps fort suédois, s’en remettant à Keller. Mais le gardien des Bleus a fini par céder une fois sur un power play maîtrisé à la perfection, conclu avec un peu de réussite par Elias Lindholm devant la cage de Keller (0-3, 24’39).



Le scoreur des Anaheim Ducks, Isac Lundestrom, a lui, attendu le début de la dernière période pour corser le tableau d’affichage en reprenant à bout portant une déviation habile de la crosse de Filip Forsberg (0-4, 44’05).



Sous l’emprise suédoise, l'équipe de France n'a répliqué qu'en contre. Lancé par Louis Boudon, Alexandre Texier perdait son duel devant Ersson, tout comme puis Baptiste Bruche, parti en échappée, mais sans parvenir à conclure. Enfin, Bozon a vu son palet flirter avec la ligne de but sans rentrer. Cela n’aurait pas changer la physionomie de la rencontre mais aurait certainement récompensé les efforts des partenaires de Bellemare, encore inefficaces en jeu de puissance (8’) dans le 3e tiers, après quatre pénalités infligées aux Suédois par les arbitres.



Les Bleus joueront donc leur maintien dans l'élite face à la Slovénie lundi (16h20). Après six matches (sur sept à jouer), la France occupe la 7e place (sur 8) du groupe A avec un point (celui de la défaite en prolongation face à la Finlande), devant les Slovènes dont le compteur est provisoirement à zéro, avant de défier l’Autriche, ce dimanche. Même en cas de succès, l’affrontement entre Français et Slovènes sera décisif entre les deux pays. Le vaincu terminera dernier du groupe et sera relégué en Division 1A. Les Bleus ont quelques heures devant eux pour récupérer et emmagasiner un maximum d’énergie avant ce duel sous haute pression ou seul le résultat comptera.









