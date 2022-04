Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : France (FRA) vs Suisse (SUI) 2 - 4 (1-2 1-0 0-2) Le 15/04/2022 Le Palais, Megève [ France (FRA) ] [ Suisse (SUI) ] La Suisse emporte la première ! ​L’Équipe de France masculine démarrait sa préparation au Mondial 2022 face à la Suisse, ce vendredi soir à Megève, devant près de 2400 spectateurs. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 16/04/2022 à 13:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2400 spectateurs Arbitres : CREGUT Nicolas, FURET Yann, ZEDE Vincent, UGOLINI Quentin Buts :

France :

Switzerland : Pénalités 2 minutes contre France 10 minutes contre Switzerland Repêchée pour les prochains Championnats du Monde Élite qui se disputeront en Finlande, suite aux disqualifications politiques de la Russie et de la Biélorussie, la troupe de Philippe Bozon aura pour ambition première de conserver sa place au sein de la fine fleur internationale. Avant de prendre leur envol pour Helsinki, les joueurs et le staff se donnaient rendez-vous pour les traditionnels stages et rencontres de préparation. Au programme, 6 matchs dont 3 à domicile : la Suisse (x2), la Lettonie (x2), l’Italie et la Slovénie, avant des Mondiaux qui s’amorceront officiellement le 13 mai à 16h20 contre la Slovaquie !

Pour leur première rencontre préparatoire, c’est avec une sélection remaniée et faite de plusieurs nouveaux venus que se présentaient les Bleus. Un effectif qui évoluera dans les semaines à venir, avec l’arrivée de plusieurs cadres toujours qualifiés dans leurs séries respectives en clubs.



La Suisse devant !



Loeffel provoque une première fois le danger sur un tir venu de l’entrée de territoire alors que l’on joue depuis environ deux minutes dans cette partie. Buysse peine à bloquer le disque, qui mourrait proche de la ligne à la base du poteau gauche, avant d’être dégagé par la défense. La formation helvète installe le jeu après une première paire de minutes plutôt équilibrée. Pourtant, et sur un beau jeu orchestré par une passe astucieuse trouvée en direction de Pierre-Charles Hordelalay, Plagnat décale Leclerc, qui en face à face, se heurtait au plastron de Nyffeler. Cet arrêt se révèlera important, puisque les coéquipiers du portier des Lakers de Rapperswil ouvrent le score dans la minute qui suivait. Delémont prenait sa chance depuis l’angle gauche à la bleue et surprenait Henri-Corentin Buysse masqué par une nuée de joueurs devant sa zone technique, 0-1 à 5’11. Maxime Richier La Suisse débloque le compteur Cette ouverture du score donne le ton d’une rencontre jusque-là engagée malgré deux effectifs privés de nombreux atouts. Devant au score, les helvètes se rendent coupable d’une hésitation défensive en entrée de territoire, Jules Boscq surgit sur la ligne bleue et voit son tir instantané détourné par Thomas Suire pleine trajectoire pour l’égalisation, 1-1 à 7’13. Cette rencontre est agréable à suivre. Les rouges et blancs donnent le ton et la défense française tient bon face aux offensives des hommes de Fischer. Pourtant, les visiteurs reprendront l’avantage grâce à une réalisation signée Marco Miranda à la conclusion d’un mouvement parfaitement orchestré avec Delémont, décisif pour la seconde fois en première période, 1-2 à 10’49. Le public pousse les siens, un jeu de puissance offert aux français en milieu de période donne une flèche aux joueurs de Bozon, mais le retour à 5 des Suisses leur permet de repartir de l’avant. Bault est chassé à son tour pour avoir accroché côté bleu. Le boxplay est de bonne facture et offre même une phase de possession sur un contre emmené par Loizeau, qui s’était échappé. Fin du premier acte. La Suisse mène 2 buts à 1 après un premier tiers globalement animé.



Kévin Bozon ramène les siens, la France dans le match



L’entame de tiers médian est idéale pour les tricolores et il ne fallait pas arriver en retard à son siège. Servi par Bogdanoff, et d’un move subtile, Kévin Bozon venait prendre à défaut le portier suisse après 19 secondes en deuxième, 2-2 à 20’19. Maxime Richier Les Bleus sont de retour au score Le quatuor arbitral signale un faire trébucher dans une période globalement faste aux Bleus depuis le retour des vestiaires. Le jeu de puissance ne donne rien de plus, et sur le retour au complet de la formation helvète, Henri-Corentin Buysse est le plus prompt devant un tir de Noah Rod, excentré. La mi-match passe sans que le score n’ait évolué dans une joute disputé. Une belle opportunité se présente dans un double avantage numérique à mettre à l’actif des protégés de Philippe Bozon. Le powerplay s’installe à 5 contre 3 sous les encouragements d’un Palais de Megève bien rempli en ce vendredi. Les « Allez Les Bleus » tombent des travées, mais le jeu de supériorité impose trop peu de travail à l’arrière-garde blanche. L’opposition garde son suspens intact au cœur de ce deuxième vingt. Hordelalay décalait Leclerc, qui d’un tir précis, obligeait le cerbère de la Nati à une parade réflexe sur sa ligne. Les deux équipes se rendent les coups, aucune formation ne parvenant à se détacher. Romain Bault se couche sur une ultime tentative prise depuis l’enclave et permet aux deux équipes de rejoindre les vestiaires sur ce score de parité 2 buts partout dans une belle partie.



Les helvètes au bout de l’effort !



Le troisième round de ce duel reprenait de plus belle. La Suisse se procure une énorme situation sur une échappée de Fahrni que le portier français parvenait à contenir, au cœur d’un temps fort suisse.. Les helvétiques prendront pourtant l’avantage quelques secondes plus tard sur un joli but signé Riat, qui, parti dans le couloir gauche, venait ajuster un Henri-Corentin Buysse jusqu’ici très solide, 2-3 à 44’59. Ce but galvanise la troupe à la Croix. Loeffel récupère le disque dans le territoire, et manquait de breaker quelques secondes après avoir pris l’avantage. La mi-tiers approche et la France tente de se découvrir davantage. La Suisse s’offre des contre-attaques, mais l’écart au score demeure à une longueur dans cette rencontre préparatoire. Les locaux obtiennent un jeu de puissance pour une faute en territoire helvète, mais le jeu de puissance ne donne rien, alors que le chronomètre affiche 7’00 à faire dans ce temps réglementaire. Les hommes de Bozon disputent une bonne première opposition, bien aidés par un Buysse qui brillait à nouveau en repoussant une tentative de Luca Fazzini. Maxime Richier Les duel ont été intenses La Nati va pourtant accélérer le rythme dans une fin de rencontre territorialement à leur avantage dans le jeu à 5 contre 5. Le salut s’en viendra juste avant le moneytime. Le défenseur du Servette de Genève, Roger Karrer bat le dernier rempart des Gothiques d’Amiens et breake pour la première fois dans ce duel, 2-4 à 54’47. Cet avantage s’avèrera décisif. Le chronomètre s’égrène et nos voisins tiennent leur succès !



Victoire de la Suisse 4 buts à 2 face à l’Equipe de France. Malgré une belle attitude et une rencontre très longtemps restée indécise, la troupe de Philippe Bozon rend les armes face à la formation helvétique. Malgré ce revers, de belles choses seront à conserver. Les premiers enseignements, et cette première sortie face à un bon adversaire, avec un groupe largement remanié, a été porteur d’espoir. Il faudra désormais construire ce groupe avec l’intégration prochaine de nouveaux arrivants. Nos Bleus rencontreront à nouveau la Nati dimanche à Bâle pour une revanche avant une double-confrontation « back to back » annoncée sur la glace de Poissompré, face à des lettons qui avaient laissé à nos hommes un bien amer souvenir sur la glace de Riga ! Maxime Richier Une équipe de France new-look !

