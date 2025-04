Hockey sur glace - : France (FRA) vs Suisse (SUI) 3 - 4 (1-0 / 1-1 / 1-3) Le 18/04/2025 POMGE de Marseille [ France (FRA) ] [ Suisse (SUI) ] EDF - Les BLEUS encore en rodage & VIDEO La France battue par la Suisse (3-4) pour son premier de match de préparation, peut prendre sa revanche ce samedi (20 h), toujours à Marseille POMGE de Marseille, Hockey Hebdo Fabien Sgarra - Hockeyfrance.tv le 19/04/2025 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



5420 spectateurs Arbitres : F. Baudry et C. Goncalves assistés de N. Constantineau et L. Robert Buts :

France :

Switzerland : Pénalités 8 minutes contre France 2 minutes contre Switzerland Buts :

France

18:41 - Aurélien Dair assisté de Adel Koudri et Matias Bachelet

28:00 - Enzo Carry

58:23 - Hugo Gallet assisté de Floran Douay et Anthony Rech

Suisse

25:33 - Luca Fazzini assisté de Mischa Ramel et Thierry Bader

44:00 - Marc Marchon assisté de Inaki Baragano

47:50 - Axel Simic assisté de Thierry Bader et Mischa Ramel

48:20 - Tyler Moy assisté de Marc Marchon



Malgré le soutien de plus de 5 000 spectateurs au Palais Omnisports Marseille Grand-Est, l'équipe de France a entamé sa campagne de préparation au Championnat du Monde Élite IIHF 2025 (10-25 mai en Suède pour les Bleus) par une courte défaite 3-4 (1-0, 1-1, 1-3) face à la Suisse, vice-championne du monde en titre.



Aurélien Dair, qui avait ouvert le score en première période, Enzo Carry et Hugo Gallet ont inscrit les buts tricolores dans une rencontre opposant deux équipes encore en construction et amputées de plusieurs cadres engagés dans les séries finales de leur Championnat. Yorick Treille avait titularisé le portier Bordelais Quentin Papillon dans la cage de l'équipe de France.



Ce samedi soir (20 heures), les Bleus retrouveront les Suisses à Marseille pour un second test avant de prendre la direction de Cergy-Pontoise pour la 2e partie de la préparation au Mondial. Les Bleus défieront les 25 et 26 avril la Norvège en Ile de France.



VIDEO - Hockeyfrance.tv Programme de la préparation des Bleus



Vendredi 18 avril à Marseille : France 3-4 Suisse (1-0 ; 1-1 ; 1-3)

Samedi 19 avril à Marseille : France – Suisse (20h00)

Vendredi 25 avril à Cergy-Pontoise : France – Norvège (20h00)

Samedi 26 avril à Cergy-Pontoise : France – Norvège (19h00)

Vendredi 2 mai à Zvolen en Slovaquie : Slovaquie – France (18h00)

Samedi 3 mai à Zvolen en Slovaquie : Slovaquie – France (18h00)

