500 spectateurs Arbitres : Anssi Salonen, Miroslav Stolc et Roman Betschart, Franois Micheli Buts :

Fribourg :

Ajoie : Pnalits 3x2' contre Fribourg 5x2' contre Ajoie



PROLOGUE



Durant cette Coupe des Bains, Ajoulots et Fribourgeois ont mis à contribution leurs éléments majeurs, tout en incluant quelques joueurs de moins de 23 ans, notamment Lauris Zengaffingen, Timotée Schaller (Fribourg), Marc Camichel et Arnaud Schnegg (Ajoie). Lors de ces deux parties, Reto Berra (Gottéron) et Tim Wolf (HCA) avaient défendu les cages.



Le tournoi du Nord Vaudois se termine ce soir avec deux équipes qui ont gagné leur dernier match, après prolongation. Voilà qui promet !



COMPOSITION DES EQUIPES Fribourg-Gottéron avait réussi son entrée dans sa pré-saison, face au LHC ( galerie photo ), justement dans le cadre de la Coupe des Bains. De son côté, le HCA, qui avait démarré ses matchs amicaux contre Franches-Montagnes (1e ligue, victoire 6-1), a également vaincu les Vaudois hier ( Programme et résultats des matchs amicaux ).Durant cette Coupe des Bains, Ajoulots et Fribourgeois ont mis à contribution leurs éléments majeurs, tout en incluant quelques joueurs de moins de 23 ans, notamment Lauris Zengaffingen, Timotée Schaller (Fribourg), Marc Camichel et Arnaud Schnegg (Ajoie). Lors de ces deux parties, Reto Berra (Gottéron) et Tim Wolf (HCA) avaient défendu les cages.Le tournoi du Nord Vaudois se termine ce soir avec deux équipes qui ont gagné leur dernier match, après prolongation. Voilà qui promet ! Fribourg-Gottéron: Hughes/Berra; Furrer, Chavaillaz, Sutter, Kamerzin, Jecker, Abplanalp C, Aebischer; Schmid, Walser, Rossi, Bougro, Mottet, Knutti, Herren, Stalberg, Jobin, Brodin, DiDomenico

Entraîneur. Christian Dubé



HC Ajoie: S. Müller/Wolf; Birbaum, Hauert, Casserini, Eigenmann, Rouiller, Pouilly, Joggi, Frossard, D. Muller, Mäder, Macquat, Frei, Schmutz, Devos, Camichel, Hazen, Hofmann, Schnegg

Entraîneur. Gary Sheehan



Pascal Hasler

Le premier bloc de chaque équipe débute cette ultime partie de Coupe des Bains. Giacomo Casserini et David Aebischer sont les premiers joueurs à mettre au travail les gardiens Stefan Müller et Connor Hughes. Il faut attendre la 3e minute pour la première pénalité, à l’encontre de Daniel Eigenmann. Durant cette supériorité numérique, Jordann Bougro et Yannick Herren ont été les deux à s’illustrer le plus (2 tirs, 4e et 5e). Cependant, c’est Viktor Stalberg qui inscrit l’ouverture du score à 07:05, aidé par Benoit Jecker, en back-hand devant le portier Müller. Jérémie Kamerzin s’en va également sur le banc d’infamie et son coéquipier Daniel Brodin parvient à installer le jeu en zone offensive et gagner 45 secondes (9e), sans succès. Jonathan Hazen suit l’exemple d’Eigenmann et de Kamerzin (16e). Le HCA reprend du poil de la bête et s’offre l’égalisation à 19:02, Jonathan Hazen sert Thibault Frossard, qui attire Hughes sur lui et il ne reste plus qu’à servir Philip-Michael Devos pour égaliser !



Un changement drastique d’ambiance a lieu sur la glace, à la neuvième seconde du 2e tiers… « Jo » Hazen gagne le 1er engagement de la période et sert Arnaud Schnegg qui peut aller battre Connor Hughes pour prendre l’avantage (1-2) dans ce match. Attention au relâchement, le duo Kamerzin-Herren tente de forcer le verrou, et, à 6 contre 5, c’est Samuel Walser, à nouveau aidé par Jecker, qui remet les pendules à l’heure (2-2), à 22:24. Durant le 2nd power-play ajoulot (pour surnombre, 23e), Jordane Hauert et Philip-Michael Devos se buttent à la Dave Sutter ses coéquipiers. Les hostilités continuent à 28:00, avec un maître-tir de Benjamin Chavaillaz, à ras terre. L’avantage est désormais fribourgeois, 3-2. Stefan Müller s’illustre à nouveau (30e, 33e, 34e) et malgré l’essai de Marc Camichel à la 34e, Dave Sutter reprend le jeu à son compte et trouve Philippe Furrer, qui sert Samuel Walser, puis Viktor Stalberg pour prolonger cet avantage (35:57). Malheureusement, pour les pensionnaires du Voyeboeuf de Porrentruy, Anthony Rouiller termine le tiers sur le banc (40e).



Gardien Hockey Hebdo :

Connor Hughes Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, le portier canado-suisse a su répondre présent lors des assauts jurassiens. Plus sûr que son opposant, il a laissé peu de rebonds et a mis ses défenseurs en confiance.

La pré-saison continue pour les deux équipes. Ajoie ira jouer le EHC Basel à la St. Jakobshalle le 1er septembre et Fribourg-Gottéron s'en ira au Tessin le 8 septembre pour jouer le HC Lugano à son domicile.







