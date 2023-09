Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Fribourg vs Jukurit 0 - 3 (0-0 0-1 0-2) Le 02/09/2023 Yverdon les Bains, patinoire communale [ Fribourg ] [ Jukurit ] Coupe des Bains : Les Vikings hermétiques Fribourg après une défaite et une victoire espère conclure la coupe des bains sur une bonne note. En face les Jukurit n'ont pas encore gagné un seul match en Suisse après des revers contre Ajoie et Lausanne Yverdon les Bains, patinoire communale, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard / Roxane le 03/09/2023 à 15:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Le jeu démarre vite côté fribourgeois mais les Finlandais se montrent solides défensivement et leur portier bloque les tirs qui parviennent jusqu'à lui.

Plus le temps avance plus les Jukurit montent à l'offensive et montrent les dents. Les dragons se replient en défense et s'accrochent, de plus ils lancent de dangereuses contres-offensives encouragés par une patinoire entièrement acquise à leur cause. Photographe : Philippe Rouinssard

Cependant c'est bien Mikkeli qui est plus entreprenant dans cette première période. Ruegger s'interpose avec brio pour tenir son équipe dans le rang. Sur une belle offensive finlandaise, il pose sa crosse devant l'angle ouvert et repousse à plusieurs reprises le palet qui tente de franchir la ligne. Sous pression, Fribourg-Gottéron commet une faute et souffre sous le powerplay nordique. Encore une fois c'est Ruegger qui vient au secours des siens en multipliant les interventions. Bertschy s'échappe seul en contre mais il ne peut déjouer Ruusu.

Eclair finlandais :



Les Jukurit foncent à l'assaut, Michal Kovařčík longe la cage et expédie la rondelle au fond pour débloquer le compteur de Mikkeli (0-1 à 20'32).

Les Fribourgeois reboostés contrent et tentent leur chance. Petit à petit, les dragons reprennent du poil de la bête et se montrent de plus en plus incisifs face à la cage finlandaise, mais la porte reste fermée. Ruusu tient bon et sort de solides arrêts sans rebonds. Photographe : Philippe Rouinssard

Une pénalité vient casser les reins des "locaux". Fribourg retourne à la défensive et subit l'assaut en règle des Jukurit. Ruegger continue de tenir bon et de bloquer les tentatives adverses.

Les Vikings pillent la vallée de la Sarine :





Sous l'intense pression adverse, les "locaux" sont pénalisés. Cependant le powerplay finlandais ne propose pas grand chose et n'inquiète pas les Fribourgeois. Une nouvelle pénalité cloue cette fois le cercueil du dragon. Michal Kovařčík lance, le rebond concédé par Ruegger file dans le coin où Salonen l'expédie au fond pour doubler la marque (0-2 à 50'42). Photographe : Philippe Rouinssard

Sous l'intense pression adverse, les "locaux" sont pénalisés. Cependant le powerplay finlandais ne propose pas grand chose et n'inquiète pas les Fribourgeois. Une nouvelle pénalité cloue cette fois le cercueil du dragon. Michal Kovařčík lance, le rebond concédé par Ruegger file dans le coin où Salonen l'expédie au fond pour doubler la marque (0-2 à 50'42). Photographe : Philippe Rouinssard

Les esprits s'échauffent et une bagarre éclate, Fribourg écope de deux minutes tandis que Mikkeli de 2+2. A quatre le jeu s'équilibre, mais même en powerplay les dragons peinent à se montrer dangereux et ne proposent pas grand chose. La fin de partie s'approchant, le gardien fribourgeois sort pour apporter une ultime chance. Ondřej Kovařčík parvient à contrer et dans un raid solitaire vient faire trembler les filets suisses (0-3 à 59'01).



Une nette victoire pour les Jukurit qui terminent la coupe des bains sur une bonne note. Sans avoir été éblouissant, Mikkeli a fait le métier en marquant au bon moment et en se montrant particulièrement hermétique défensivement avec un jeu blanc. Retour en Finlande pour les Jukurit qui affronte le SaiPa en match amical le 7 septembre.

Fribourg a été bien peu inspiré dans cette partie et n'a pas réussi à venir à bout du portier adverse. Souvent dominé, les dragons se sont appuyés sur leur portier pour tenir le choc mais ça ne peut suffir. Prochaine étape le 9 septembre à domicile pour un match de préparation contre Ajoie.







