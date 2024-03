Catarina de Freitas (archives) Le Fribourgeois Julien Sprunger a été envoyé au vestiaire très tôt dans le match.

Après la déroute subie à domicile lors du premier match de la série (1-4), Lugano devait réagir pour ne pas décrocher. C’est chose faite, dans un match bouillant. Après la déroute subie à domicile lors du premier match de la série (1-4), Lugano devait réagir pour ne pas décrocher. C’est chose faite, dans un match bouillant. Beaucoup de travail pour les officiels

Il ne vous sera possible, d’énumérer toutes les pénalités de cette rencontre. En effet, avec un total de 37 minutes pour Fribourg et 41 minutes pour Lugano, l’essentiel sera mis à l’honneur. Dans le premier acte, il y a eu trois pénalités mineures contre les Tessinois mais surtout, nous allons retenir celle de Sprunger pour 20 minutes suite à un coup de crosse après quatre minutes seulement ! La tension est extrême, mais l’image du hockey suisse n’a pas été mis en valeur par les qualités sportives. Dans cette rencontre, c’est Lugano qui va ouvrir le score et sans surprise … En supériorité numérique !

La préparation est minutieuse pour les hommes de Gianinazzi. Les tirs de loin ne trouvent pas la direction de la cage mais celle des patineurs adverses, bien positionnés sur le porteur. C’est alors que Fazzini, étrangement seul au cœur de la défense et pas attaqué, trouve un angle de tir et bat Berra depuis la zone d’engagement gauche (09:46 ; 0-1). Fribourg n’était qu’à sept seconde de retrouver l’équipe au complet. Le match se débloque au tableau d’affichage et la tension baisse d’un coup. Juste avant la pause et une dernière pénalité à 18ème minute, le HCL pousse fort pour inscrire le second but mais le poteau sera trouvé, sur une nouvelle tentative de loin. Schlegel n’a pas été inquiété davantage dans ses cages mais a repoussé une dizaine de tirs.



Panne sèche dans le second acte

Galvanisé, Fribourg revient sur la glace avec une meilleure image collective, au contraire de ses adverses qui vont avoir vingt minutes assez étranges. Avec quatre tentatives au compteur, il est évident que l’avantage pris au premier acte ne suffise pas. Gianinazzi n’a pu trouver les solutions. C’est logiquement, que le HCFG va égaliser en supériorité numérique. La bataille est rude pour récupérer la rondelle. Wallmark, à droite, mise pour Sörensen qui décale encore en une touche pour créer le déséquilibre pour DiDomenico. Le Canadien de 35 ans n’a plus qu’à marquer dans la cage partiellement vide (28:30 ; 1-1). L’ambiance est magique à la BCF Arena !

Avant la fin de la période, une action similaire est menée par De la Rose et Bertschy mais qui n’est pas conclue par DiDomenico. Lugano va perdre la raison avant le troisième acte avec encore une bagarre et vingt-cinq minutes de pénalité contre Queneville. Durant les cinq minutes de pénalité, la barre transversale suivi du poteau sera trouvée par Gunderson, d’un gros tir axial depuis la ligne bleue.



Du hockey, enfin !

Ouf de soulagement … Il n’y aura que deux pénalités (une de chaque côté) durant les vingt dernières minutes. Tout le monde semble avoir retrouvé leur calme, pour en découdre de façon licite. Après dix minutes sans réel danger, ce sont les visiteurs qui vont se montrer les plus dangereux. En trois passes depuis la zone défensive tessinoise, Thürkauf reprend la rondelle en une touche mais Berra fait barrage avec sa botte et est vigilant sur le rebond qui suit.

Fribourg répond cinq minutes plus tard avec le duo Wallmark – Sörensen qui fonctionne plutôt bien. L’ancien pensionnaire de NHL fait parler son expérience sur ses tirs en première intention mais Schlegel effectue son travail avec brio. Dans la foulée, encore un poteau sera trouvé par Lugano et les deux équipes iront en prolongation. Dans une action de grande classe, Ruotsalainen en puissance, passe entre Wallmark et Streule. Malgré la présence devant la cage de Sutter, l’international finlandais trouve la lucarne. Berra ne peut rien faire (62:49 ; 1-2).