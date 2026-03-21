 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - : GenÃ¨ve vs Lausanne
1-0
(0-0 0-0 1-0)
Le 21/03/2026
Centre sportif des Vernets, Les Acacias
GenÃ¨ve ] Lausanne ]
Les Aigles s'en sortent Ã  la fin
 
Galerie photo du match #1 des 1/4 de finales des play-offs de National League du 21 mars 2026, opposant le GenÃ¨ve-Servette HC au Lausanne HC. Le Lausanne HC (6e) se dÃ©plaÃ§ait chez le GSHC (3e), pour le premier tour des sÃ©ries. C'est aprÃ¨s 59 minutes que le clou est plantÃ© par les Grenats. Rendez-vous mardi Ã  Lausanne pour l'acte II.
 
Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 22/03/2026 à 10:08
FICHE TECHNIQUE

7135 spectateurs
Arbitres : Mark Lemelin, Daniel Piechaczek et Dominik Altmann, SÃ©bastien Duc
Buts :
GenÃ¨ve :
Lausanne :
Pénalités
2x2' contre GenÃ¨ve
5x2' contre Lausanne

Photo hockey Suisse - National League - : GenÃ¨ve vs Lausanne - Les Aigles s
Catarina de Freitas
J. PuljujÃ¤rvi (Ã  g.) a Ã©tÃ© l'unique buteur genevois, Ã  la 59e minute
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 