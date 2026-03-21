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|Hockey sur glace - : GenÃ¨ve vs Lausanne
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|(0-0 0-0 1-0)
|Le 21/03/2026
|Centre sportif des Vernets, Les Acacias
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|[ GenÃ¨ve ]
|[ Lausanne ]
|Les Aigles s'en sortent Ã la fin
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|Galerie photo du match #1 des 1/4 de finales des play-offs de National League du 21 mars 2026, opposant le GenÃ¨ve-Servette HC au Lausanne HC. Le Lausanne HC (6e) se dÃ©plaÃ§ait chez le GSHC (3e), pour le premier tour des sÃ©ries. C'est aprÃ¨s 59 minutes que le clou est plantÃ© par les Grenats. Rendez-vous mardi Ã Lausanne pour l'acte II.
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|Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo
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Photos: Catarina de Freitas le 22/03/2026 à 10:08
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FICHE TECHNIQUE
|7135 spectateurs
|Arbitres : Mark Lemelin, Daniel Piechaczek et Dominik Altmann, SÃ©bastien Duc
|Buts :
GenÃ¨ve :
Lausanne :
|Pénalités
|2x2' contre GenÃ¨ve
|5x2' contre Lausanne
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|Catarina de Freitas
|J. PuljujÃ¤rvi (Ã g.) a Ã©tÃ© l'unique buteur genevois, Ã la 59e minute
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