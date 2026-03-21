Hockey sur glace - : GenÃ¨ve vs Lausanne 1 - 0 (0-0 0-0 1-0) Le 21/03/2026 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ GenÃ¨ve ] [ Lausanne ] Les Aigles s'en sortent Ã la fin Galerie photo du match #1 des 1/4 de finales des play-offs de National League du 21 mars 2026, opposant le GenÃ¨ve-Servette HC au Lausanne HC. Le Lausanne HC (6e) se dÃ©plaÃ§ait chez le GSHC (3e), pour le premier tour des sÃ©ries. C'est aprÃ¨s 59 minutes que le clou est plantÃ© par les Grenats. Rendez-vous mardi Ã Lausanne pour l'acte II. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 22/03/2026 à 10:08 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7135 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Daniel Piechaczek et Dominik Altmann, SÃ©bastien Duc Buts :

GenÃ¨ve :

Lausanne : Pénalités 2x2' contre GenÃ¨ve 5x2' contre Lausanne



Catarina de Freitas J. PuljujÃ¤rvi (Ã g.) a Ã©tÃ© l'unique buteur genevois, Ã la 59e minute © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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