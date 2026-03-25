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Hockey sur glace - : GenÃ¨ve vs Lausanne
2-5
(1-2 0-1 1-2)
Le 25/03/2026
Centre sportif des Vernets, Les Acacias
GenÃ¨ve ] Lausanne ]
Dans la douleur, Lausanne reprend la sÃ©rie
 
Galerie photo du match #3 des 1/4 de finales des play-offs de National League du 25 mars 2026, opposant le GenÃ¨ve-Servette HC au Lausanne HC. AprÃ¨s 2 matchs, les deux Romands font jeu Ã©gal 1-1 en sÃ©ries. En prenant l'acte 3, le LHC prend une courte avance sur son opposant. Rendez-vous vendredi Ã  la Vaudoise arÃ©na !
 
Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 26/03/2026 à 21:00
FICHE TECHNIQUE

7135 spectateurs
Arbitres : Miroslav Stolc, Alex Dipietro & Michael Stalder, Benjamin Francey
Buts :
GenÃ¨ve :
Lausanne :
Pénalités
8x2'+2x10'+1x20' contre GenÃ¨ve
9x2' contre Lausanne

Photo hockey Suisse - National League - : GenÃ¨ve vs Lausanne - Dans la douleur, Lausanne reprend la sÃ©rie
Catarina de Freitas
K. JÃ¤ger (au centre) a Ã©tÃ© l'un des hommes forts lausannois (55.56% de rÃ©ussite aux face offs; 1 but)
 
 
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