|
|Hockey sur glace - : GenÃ¨ve vs Lausanne
|
|
|
|
|
|2
|-
|5
|(1-2 0-1 1-2)
|Le 25/03/2026
|Centre sportif des Vernets, Les Acacias
|
|[ GenÃ¨ve ]
|[ Lausanne ]
|Dans la douleur, Lausanne reprend la sÃ©rie
|
|Galerie photo du match #3 des 1/4 de finales des play-offs de National League du 25 mars 2026, opposant le GenÃ¨ve-Servette HC au Lausanne HC. AprÃ¨s 2 matchs, les deux Romands font jeu Ã©gal 1-1 en sÃ©ries. En prenant l'acte 3, le LHC prend une courte avance sur son opposant. Rendez-vous vendredi Ã la Vaudoise arÃ©na !
|
|
|Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo
|
Photos: Catarina de Freitas le 26/03/2026 à 21:00
|
|
|
FICHE TECHNIQUE
|7135 spectateurs
|Arbitres : Miroslav Stolc, Alex Dipietro & Michael Stalder, Benjamin Francey
|Buts :
GenÃ¨ve :
Lausanne :
|Pénalités
|8x2'+2x10'+1x20' contre GenÃ¨ve
|9x2' contre Lausanne
|
|
|Catarina de Freitas
|K. JÃ¤ger (au centre) a Ã©tÃ© l'un des hommes forts lausannois (55.56% de rÃ©ussite aux face offs; 1 but)
|
|
|© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|
|
|
|Réactions sur l'article
|
|
|
|
|Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.