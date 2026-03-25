Hockey sur glace - : GenÃ¨ve vs Lausanne 2 - 5 (1-2 0-1 1-2) Le 25/03/2026 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ GenÃ¨ve ] [ Lausanne ] Dans la douleur, Lausanne reprend la sÃ©rie Galerie photo du match #3 des 1/4 de finales des play-offs de National League du 25 mars 2026, opposant le GenÃ¨ve-Servette HC au Lausanne HC. AprÃ¨s 2 matchs, les deux Romands font jeu Ã©gal 1-1 en sÃ©ries. En prenant l'acte 3, le LHC prend une courte avance sur son opposant. Rendez-vous vendredi Ã la Vaudoise arÃ©na ! Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 26/03/2026 à 21:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7135 spectateurs Arbitres : Miroslav Stolc, Alex Dipietro & Michael Stalder, Benjamin Francey Buts :

GenÃ¨ve :

Lausanne : Pénalités 8x2'+2x10'+1x20' contre GenÃ¨ve 9x2' contre Lausanne



Catarina de Freitas K. JÃ¤ger (au centre) a Ã©tÃ© l'un des hommes forts lausannois (55.56% de rÃ©ussite aux face offs; 1 but) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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