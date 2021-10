Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Genève vs Ambrì-Piotta 4 - 10 (0-1 3-3 1-6) Le 02/10/2021 Centre Sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Ambrì-Piotta ] Garder la tête sous l'eau Retrouvez en photos la confrontation entre le Genève-Servette HC et le HC Ambrì-Piotta du 2 octobre 2021, comptant pour le championnat de National League. Centre Sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 04/10/2021 à 20:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



5105 spectateurs Arbitres : Marc Wiegand, Pascal Hungerbühler et Marc-Henri Progin, Steve Dreyfus Buts :

Genève :

Ambrì-Piotta : Pénalités 4x2' contre Genève 10x2' contre Ambrì-Piotta



Catarina de Freitas Avant de débuter cette nouvelle soirée de hockey sur glace dans la localité des Acacias, les Léventins et les Grenats ne sont pas loin l'un de l'autre. Tablant sur cinq défaites en six rencontres, les deux équipes se doivent de réagir.



Les hostilités démarrent sur le premier power-play tessinois. Dario Bürgler (05:46;0-1) récupère un puck d'André Heim en zone neutre et le dégage sur Stéphane Charlin. La rondelle rebondit devant lui et l'ouverture du score est actée. En entame de second tiers, c'est Dominic Zwerger (21:52;0-2) qui s'offre son troisième but de l'exercice, profitant d'une échappée d'Inti Pestoni. Genève et Deniss Smirnovs (24:38;1-2) réagissent. Le Letton à licence suisse dévie un tir de Marco Maurer et Damiano Ciaccio n'y voit que du feu. Les Aigles recollent au score un peu plus de deux minutes plus tard. Valtteri Filppula (26:59;2-2), bien décallé a le but quasiment vide pour lui. Il est servi par le nouveau Grenat, Sami Vatanen.



Inti Pestoni (32:00;2-3), profite d'une perte de puck genevoise et de la récupération de Dominc Zwerger, pour s'octroyer le troisième but léventin. Dario Bürgler (34:36;2-4) prend un doublé, en utilisant deux joueurs en écran, devant Charlin. Le GSHC continue de répondre, grâce à Sami Vatanen (38:29;3-4) et au fait que Damiano Ciaccio est déjà battu. Dans le T3, Sami Vatanen (40:38;4-4) égalise en se retrouvant parfaitement placé et servi par Henrik Tömmernes. À la 45e, Isacco Dotti (44:09;4-5) scelle le destin des genevois. Yanik Burren, en supériorité numérique (49:51;4-6), Diego Kostner en infériorité numérique (52:02;4-7) et Inti Pestoni à trois reprises (54:10, 54:31, 58:32; 4-10) concluent dès la 50e.



Au compte final, Ambrì-Piotta refait son compteur de points par joueur. Paradoxalement, Genève-Servette a adressé plus de tirs que son adversaire du soir (32-25) et Stéphane Charlin ne peut être pointé du doigt pour les 10 buts qu'il a encaissés. Les Grenats recevront le HC Davos, mardi 5 octobre et Ambrì se recevra le SC Bern, le vendredi 8 octobre.







