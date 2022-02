Hockey sur glace - : Genève vs Bern 2 - 1 (0-0 0-1 2-1) Le 26/02/2022 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Bern ] Genève totalement dans le tir À la maison face à Berne, le Genève-Servette est sorti pratiquement indemne. Après un tiers vierge de tout but, mais rythmé par les pénalité dès la 12e minute, c'est le SCB qui ouvre la marque en milieu de match, grâce à Dominik Kahun (28e). Toujours aussi nerveux (5x2' durant le T2), ce T2 se termine avec l'avantage bernois. Tanner Richard (45e) et Joël Vermin (56e) permettent aux leurs de reprendre le jeu à leur avantage et de gagner. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 27/02/2022 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



5622 spectateurs Arbitres : Michael Tscherrig, Marc Wiegand et Dominik Schlegel, Michael Stalder Buts :

Genève :

Bern : Pénalités 5x2' contre Genève 7x2' contre Bern



Catarina de Freitas V. Filppula s'est octroyé trois tirs cadrés, P. Wüthrich termine avec 93.75% d'arrêt © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







