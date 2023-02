Hockey sur glace - : Genève vs Bern 5 - 2 (2-1 0-1 3-0) Le 18/02/2023 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Bern ] Les Aigles toujours en-dessus Retour en photos sur le match du 18 février, qui a vu s'opposer aux Vernets le GSHC et le SC Bern. Les Grenats maintiennent et confortent leur place de leader de National League, grâce aux réussites de Linus Omark (16e), Henrik Tömmernes (18e), Josh Joris (47e), Teemu Hartikainen (58e) et Vincent Praplan (59e). La formation bernoise, de son côté, est toujours à la bataille pour une place en séries. Prochains rendez-vous : ce dimanche, les Ours se déplacent à Lugano et mardi, Genève se rendra sur le territoire des ZSC Lions. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 19/02/2023 à 17:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6827 spectateurs Arbitres : Michael Tscherrig, Alex Dipietro et Sandro Gurtner, Aurélien Urfer Buts :

Genève :

Bern : Pénalités 4x2' contre Genève 2x2' contre Bern



Catarina de Freitas







