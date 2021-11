Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Genève vs Bienne 2 - 1 (0-0 1-0 0-1 1-0) Après prolongation Le 27/11/2021 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Bienne ] L'Aigle reprend son envol Galerie photos de la partie du 27 novembre, entre le Genève-Servette Hockey Club et le EHC Biel-Bienne. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 28/11/2021 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4705 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Alex Dipietro et Nathy Burgy, Georges Huguet Buts :

Genève :

Bienne : Pénalités 2x2' contre Genève 5x2' contre Bienne



Catarina de Freitas H. Tömmernes (29:03 de jeu) et N. Rod (5 tirs cadrés) ont confirmé leur supériorité Le Genève-Servette Hockey Club a changé d'entraineur il y a plusieurs jours. Patrick Emond ayant été remercié par sa direction, c'est désormais Jan Cadieux qui reprend le flambeau. Il est assisté depuis ses premiers match à la bande des Grenats les 19 et 20 novembre (deux victoires contre Zug, après prolongation, et à Ambrì), par Rikard Franzén et Louis Matte. Il s'est agi donc de s'offrir cinq points depuis la fin de la pause nationale. Le fond de classement devrait ne plus être d'actualité très longtemps (11e, 27 pts). Du côté des Seelandais, la situation est idéale: Neuf points en cinq matchs et troisième place de National League à 51 points (à deux unités du leader, Fribourg-Gottéron).



Après un tiers vierge de tout but, mais avec un léger avantage grenat (12-6 aux tirs cadrés), c'est Noah Rod (37:11;1-0) qui débloque le jeu, en avantage numérique. Sami Vatanen prend de vitesse Joren van Pottelberghe, sur sa passe pour Henrik Tömmernes. Ce dernier n'a plus qu'à servir son capitaine, sur une cage quasiment vide. Le seul but biennois du match est l'oeuvre Michael Hügli (44:55;1-1) et sa dixième réussite de l'exercice. En power-play, le jeu est parfaitement construit par Alexander Yakovenko et Gaëtan Haas. Ce dernier offre un caviar à son numéro 61, oublié par la défense, seul à cinq mètres de Gauthier Descloux. C'est en overtime que les Grenats confirment leur deuxième point: le meilleur pointeur Henrik Tömmernes (64:28;2-1) profite d'un écran biennois pour aligner un tir sur réception. Valtteri Filppula et Sami Vatanen s'offrent une nouvelle mention d'aide.



Le Genève-Servette HC connait sa deuxième victoire de suite et provoque une très légère perte de vitesse biennoise, au classement. La formation entrainée par Jan Cadieux reste à trois points de la dixième place (29 unités) et les Biennois reculent à la quatrième place, avec 52 points. Les prochains rendez-vous sont Lugano-Genève, mardi 30 novembre et Zürich-Bienne, vendredi 3 décembre.







