Hockey sur glace - : Genève vs Bienne 3 - 2 (1-0 0-2 1-0 1-0) Après prolongation Le 22/01/2022 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Bienne ] Genève quasi intouchable à la maison Retour en images sur la confrontation du 22 janvier 2022, entre le Genève-Servette HC et le HC Bienne, aux Vernets. C'est grâce à une première réussite d'Arnaud Riat (18e), une réponse de Toni Rajala (29e) et de Damien Brunner (40e), puis une égalisation de Daniel Winnik (60e), que ce match s'est terminé après prolongations. Sami Vatanen (62e) a inscrit l'ultime réussite. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 23/01/2022 à 15:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



5606 spectateurs Arbitres : Daniel Piechaczek, Alex Dipietro et Zach Steenstra, Nathy Burgy Buts :

Genève :

Bienne : Pénalités 3x2' contre Genève 6x2' contre Bienne



Yves Seira A. Riat, ici face à V. Lööv, s'est offert son second but de la saison en un peu moins de 9' de jeu







