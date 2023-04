Hockey sur glace - : Genève vs Bienne 2 - 1 (0-0 1-0 1-1) Le 15/04/2023 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Bienne ] Premier pas Grenat Après avoir sorti Lugano et Zug, le leader de la saison régulière Genève-Servette reçoit Bienne (second du classement et vainqueur de Berne et Zürich en série) en finale des play-offs. L'acte 1 de cette finale aux Vernets a vu un premier tiers engagé, mais sans réussite. C'est Daniel Winnik (32e) qui fait sauter les compteurs, suivi par Teemu Hartikainen (43e, en avantage numérique). Le HC Bienne termine sur une note tout de même positive avec Damien Brunner (57e) et sans encaisser de buts à la sortie de Harri Säteri (59e). Genève s'offre donc un premier pas vers le titre. Rendez-vous ce dimanche pour le match II. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 15/04/2023 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7135 spectateurs Arbitres : Marc Wiegand, Cedric Borga et David Obwegeser, Dominik Altmann Buts :

Genève :

Bienne : Pénalités 2x2' contre Genève 5x2' contre Bienne



