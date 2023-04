Hockey sur glace - : Genève vs Bienne 7 - 1 (0-0 4-0 3-1) Le 22/04/2023 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Bienne ] Genève à un pied du titre Vainqueurs à domicile jeudi, le HC Bienne peut garder Genève à distance. Ce sont pourtant les Genevois qui occupent le devant de la scène, dès le T2 avec: Marc-Antoine Pouliot (24e), Henrik Tömmernes (26e), Linus Omark (26e) et Teemu Hartikainen (40e). Harri Säteri cède sa place à Joren van Pottelberghe et la situation ne s'améliore pas pour les Seelandais. Marc-Antoine Pouliot (43e) offre la cinquième réussite avant que Luca Hischier (54) ne réponde et prive Robert Mayer de blanchissage. En fin de match, ce sont Capitaine Noah Rod (55e) et Alessio Bertaggia (56e) ferment les débats. Genève mène la série d'un match. Le Game 6 de mardi sera décisif pour la troupe de Jan Cadieux, celle d'Antti Törmänen bénéficie d'une dernière chance de revenir. Objectif: prendre le titre ou provoquer un match 7. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 23/04/2023 à 21:08 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7135 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Michael Tscherrig et Eric Cattaneo, Sébastien Duc Buts :

Genève :

Bienne : Pénalités 5x2' contre Genève 3x2' contre Bienne



Catarina de Freitas Teemu Hartikainen (ici sur le 4e but Grenat) a permis au siens de prendre une avance confortable après 20'







