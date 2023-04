Hockey sur glace - : Genève vs Bienne 4 - 1 (2-0 1-1 1-0) Le 27/04/2023 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Bienne ] Soirée historique aux Vernets En six parties, la série finale de National League est indécise. Le GSHC et le EHCB se retrouvent à égalité. Le match n°7 se joue aux Vernets et il n'en restera qu'un. Pour ouvrir la marque, Genève a pu compter sur Sami Vatanen (4e, 8e en double-PP). Daniel Winnik (24e) enfonce un peu plus les patins genevois sur la place de vainqueur. Robert Mayer ne conserve toutefois pas sa cage impénétrable, Gaëtan Haas (31e) donne un bon coup de main aux siens. Le glas biennois sonne lorsque Teemu Hartikainen (51e, en box-play) inscrit le quatrième et dernier but de la campagne 2022-2023. Le Genève-Servette HC acquière ainsi le premier titre de son histoire et ramène ce dernier en Romandie, après 40 ans d'absence. Bienne, de son côté, n'a pas à rougir de sa saison et de ses séries éliminatoires. Débuté en septembre 2022, cette saison s'achève au bout du lac. La nuit n'est probablement pas encore terminée pour les joueurs et les fans. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 28/04/2023 à 16:59 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7135 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Daniel Stricker et Eric Cattaneo, David Obwegeser Buts :

Genève :

Bienne : Pénalités 3x2' contre Genève 3x2' contre Bienne



Catarina de Freitas Noah Rod et ses coéquipiers profitent bien de l'instant







