Hockey sur glace - : Genève vs Davos 1 - 6 (1-1 0-3 0-2) Le 16/02/2024 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Davos ] Les Grisons défendent leur place À quelques matchs de la fin de la saison régulière, le GSHC et le HC Davos se rencontrent aux Vernets, avec un fort goût d'enjeu: la sixième place, synonyme de qualification directe en play-offs. Durant ce match, Sakari Manninen (10e) a été le seul Grenat à trembler les filets davosiens. Les Bouquetins répondent du tac-au-tac et s'adjugent la place n°6 du classement avec des réussites de Nordström (14e, 41e), Frehner (26e), Ambühl (30e) et Gredig (40e) et Nussbaumer (48e). Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 17/02/2024 à 10:07 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6975 spectateurs Arbitres : Michael Tscherrig, Lukas Kohlmüller et Michael Stalder, Sébastien Duc Buts :

Genève :

Davos : Pénalités 4x2' contre Genève 2x2' contre Davos



Catarina de Freitas Pour sa quatrième saison complète en NL, V. Nussbaumer a fêté ce vendredi son 15e but en 18' de présence.







