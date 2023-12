Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Genève vs Kloten 6 - 4 (0-0 3-0 3-4) Le 08/12/2023 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Kloten ] Tenir l'écart Depuis quatre matchs, la formation de Genève-Servette est en peine (0 pt). Kloten, de son côté, fait (bien) mieux: 7 points. Tous deux coincés sous la barre des séries, les deux équipes ont à prendre un maximum d'unités, en vue des play-offs. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 09/12/2023 à 10:05 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6653 spectateurs Arbitres : Ken Mollard, Kristian Vikman et Stany Gnemmi, Valentin Meusy Buts :

Genève :

Pénalités 3x2' contre Genève 5x2' contre Kloten



C'est dans le 2e tiers-temps que la partie est véritablement lancée avec trois buts genevois : Noah Rod (en inf. num., 23e), Sakari Manninen (25e) et Marc-Antoine Pouliot (en sup. num., 40e). En une période, Sandro Zurkirchen a donc cédé à trois reprises.

Les siens répondront de cet affront dès le début de la troisième période avec Nicholas Steiner (42e), Daniel Winnik conserve l'écart (43e), et Miko Aaltonen (44e) le réduit à nouveau. Ce sera le but de trop contre le GSHC, qui change son portier. Robert Mayer laisse place à Nassim Jaafri-Hayani (18 ans, première titularisation en National League).

Mischa Ramel (46e) reprend le contrôle du jeu, mais sa réussite ne suffit pas. Teemu Hartikainen (47e) confirme la supériorité des Genevois dans l'exercice du soir. Marc Marchon (59e) essaie de le faire mentir. Dans la cage vide, Josh Jooris (60e) enfonce le dernier clou et permet aux siens de rentrer à la maison avec trois points.



Actuellement neuvième du classement avec 40 points, les Aigles sont à cinq points des séries. Les Aviateurs, quant à eux, restent en-dessous (12e, 31 pts). Les deux équipes seront également engagés ce samedi : Rapperswil-Genève et Kloten-Davos.



Catarina de Freitas J. Honka, prêté par le SC Bern - troisième match avec le GSHC - a ouvert son compteur de point avec une mention d'aide en 16'22''







