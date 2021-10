Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Genève vs Langnau 3 - 2 (1- 1 0-1 2-0) Le 23/10/2021 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Langnau ] Le réveil Grenat Galerie photos du duel Genève-Servette HC - SC Langnau Tigers du 23 octobre, comptant pour la 19e journée de championnat de National League helvète. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 24/10/2021 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4603 spectateurs Arbitres : Miroslav Stolc, Stefan Hürlimann et Eric Cattaneo, Dominik Schlegel Buts :

Genève :

Langnau : Pénalités 7x2' contre Genève 4x2' contre Langnau



H. Tömmernes (plus de 25' de jeu) et M. Miranda (tous deux 4 tirs cadrés) ont été les artisans de la victoires des Grenats



Le match démarre sur une pénalité contre le dernier rempart de Langnau... Robert Mayer (4e), prêté par Davos. Ce dernier sauve in extremis un one-timer de Tyler Moy (8e). Henrik Tömmernes s'en va également sur le banc (13e). Ce sont bien ses coéquipiers qui prennent l'avantage, grâce à une déviation de Daniel Winnik (15:22;1-0), sur un maître-tir de Sandis Smons, à la ligne bleue. Alexandre Grenier (19:53;1-1), servi par Harri Pesonen, très aidé par Flavio Schmutz, trompe Roger Karrer à l'entrée de sa zone défensive et prend Gauthier Deslcoux de vitesse. Genève accuse trois pénalités mineures de suite: Stéphane Patry (24e), Eliot Berthon (29e) et banc (31e), mais Langnau ne trouve pas l'issue.



C'est quand Janis Elsener part en prison (36e) pour deux minutes que Harri Pesonen (36:23;1-2) donne l'avantage aux siens en infériorité numérique. Le Finlandais profite d'une mauvaise sortie de zone genevoise. Dans le T3, en supériorité, Daniel Winnik (45:44;2-2) s'offre un doublé grâce à un rebond de Mayer, provoqué par le Top Scorer Henrik Tömmernes. Le score est scellé en milieu de dernière période. Le travail d'Eliot Berthon dans l'arrondi paie: il trouve Marco Miranda qui n'a plus qu'à servir Roger Karrer (52:55;3-2) pour le game-winning goal. Robert Mayer, probablement touché, laisse sa place à Ivars Punnenovs à la (53e), l'international letton termine le match dans la cage des Tigers.



Miné par les blessés ( lire ici ), le Genève-Servette vit un début de saison très compliqué (cinq défaites de rang, 9 points en 10 matchs). Sous la seconde barre depuis plusieurs jours, les hommes de Patrick Emond s'apprêtent à jouer un match piège contre Langnau. Les Emmentalois, eux aussi, vivent un début de campagne difficile, mais semble plus en forme (10 pts en 10 matchs, 4 défaites de rang). Dernièrement, Langnau a gagné deux de ses trois dernières sorties dans les 60 minutes et allé gagner 6-5 en prolongations à Lugano, ce vendredi. Genève a voyagé à Zürich (défaite 7-5) et à Davos (défaite 3-0). Les Grenats sont rentrés sans points. Leur dernière victoire date du 16 octobre, à la maison contre Rapperswil (4-1).Le match démarre sur une pénalité contre le dernier rempart de Langnau... Robert Mayer (4e), prêté par Davos. Ce dernier sauve in extremis un one-timer de Tyler Moy (8e). Henrik Tömmernes s'en va également sur le banc (13e). Ce sont bien ses coéquipiers qui prennent l'avantage, grâce à une déviation de Daniel Winnik (15:22;1-0), sur un maître-tir de Sandis Smons, à la ligne bleue. Alexandre Grenier (19:53;1-1), servi par Harri Pesonen, très aidé par Flavio Schmutz, trompe Roger Karrer à l'entrée de sa zone défensive et prend Gauthier Deslcoux de vitesse. Genève accuse trois pénalités mineures de suite: Stéphane Patry (24e), Eliot Berthon (29e) et banc (31e), mais Langnau ne trouve pas l'issue.C'est quand Janis Elsener part en prison (36e) pour deux minutes que Harri Pesonen (36:23;1-2) donne l'avantage aux siens en infériorité numérique. Le Finlandais profite d'une mauvaise sortie de zone genevoise. Dans le T3, en supériorité, Daniel Winnik (45:44;2-2) s'offre un doublé grâce à un rebond de Mayer, provoqué par le Top Scorer Henrik Tömmernes. Le score est scellé en milieu de dernière période. Le travail d'Eliot Berthon dans l'arrondi paie: il trouve Marco Miranda qui n'a plus qu'à servir Roger Karrer (52:55;3-2) pour le game-winning goal. Robert Mayer, probablement touché, laisse sa place à Ivars Punnenovs à la (53e), l'international letton termine le match dans la cage des Tigers.La victoire sourit à nouveau au GSHC, mais reste sous la barre (12e, 17 matchs, 15 pts), entre Berne et Ajoie. Langnau, de son côté, conserve la tête hors de l'eau (10e, 18 matchs, 20 pts). Mardi prochain, Genève se déplace à la PostFinance Arena et Langnau en Léventine.







