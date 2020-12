Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Genève vs Lausanne 1 - 4 (1-0 0-2 0-2) Le 30/12/2020 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Lausanne ] Servette replonge Retour en photos de la dernière soirée en 2020, de National League entre le Genève-Servette HC et le Lausanne HC. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 31/12/2020 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Marc Wiegand, Thomas Urban et Stany Gnemmi, Christophe Pitton Buts :

Genève :

Lausanne : Pénalités 4x2'+1x5'+1x20' contre Genève 9x2' contre Lausanne



Catarina de Freitas Avec 40 tirs reçus, 37 repoussés, G. Descloux termine le match avec 92.5% d'arrêt Absents depuis le 11 décembre des patinoires de National League, les hommes de Patrick Émond sont revenus aux affaires, mercredi 23 décembre (à Bienne, défaite 2-4). Quant aux Rouges et Blancs, neuf points devant les Servettiens au classement, tablent sur cinq points en quatre matchs. C'est l'heure du dernier affrontement de l'année 2020, pour les Grenats et les Lions.



Après deux supériorités numériques (03:08, 07:52), Genève-Servette ouvre le score. Damien Riat (1-0;09:45) se sert d'un cafouillage pour s'offrir son cinquième but de l'exercice. Le LHC prend beaucoup de risques (4x2': 11:27, 13:05, 15:05, 17:40) jusqu'à la fin du T1. En seconde période, c'est l'inverse qui se produit: Jonathan Mercier (2';20:50) et Enzo Guebey (5+20';24:46) punissent les Aigles. Brian Gibbons (1-1;25:10) profite de la seconde supériorité pour égaliser, en déviant le tir de Joël Genazzi, en-dessus de l'épaule de Gauthier Descloux.



Un peu plus de neuf minutes plus tard, Robin Leone (1-2;34:16) est servi par Lukas Frick, trompe le dernier défenseur grenat et donne l'avantage aux Lions. Tobias Stephan s'offre son premier assist de la saison, sur cette réussite. Le pressing de Ken Jäger en zone offensive est efficace et perturbe Tanner Richard. Celui-ci perd son puck, le jeune davosien du LHC offre un one-timer à Robin Grossmann (1-3;45:56), qui ne se fait pas prier pour loger la rondelle au fond des cages de Servettiennes. Patrick Émond tente un coup de poker: sortir son gardien (58:42), en ayant deux buts de retard. Le duo Denis Malgin-Tim Bozon (1-4;59:15) , en deux contre un, confirment la victoire des Vaudois, dans la cage vide.



Le GSHC se prive de trois points importants, qui auraient pu l'aider à remonter sur le podium. Malheureusement, les Grenats plongent sous la première barre. La troisième place est occupée par le Lausanne HC. Le samedi 2 janvier, les Lions recevront l'Ours bernois et Genève ira défier les Lakers à la St. Galler Kantonalbank Arena. En 2021, les deux équipes se rencontreront encore à quatre reprises. Absents depuis le 11 décembre des patinoires de National League, les hommes de Patrick Émond sont revenus aux affaires, mercredi 23 décembre (à Bienne, défaite 2-4). Quant aux Rouges et Blancs, neuf points devant les Servettiens au classement, tablent sur cinq points en quatre matchs. C'est l'heure du dernier affrontement de l'année 2020, pour les Grenats et les Lions.Après deux supériorités numériques (03:08, 07:52), Genève-Servette ouvre le score.(1-0;09:45) se sert d'un cafouillage pour s'offrir son cinquième but de l'exercice. Le LHC prend beaucoup de risques (4x2': 11:27, 13:05, 15:05, 17:40) jusqu'à la fin du T1. En seconde période, c'est l'inverse qui se produit: Jonathan Mercier (2';20:50) et Enzo Guebey (5+20';24:46) punissent les Aigles.(1-1;25:10) profite de la seconde supériorité pour égaliser, en déviant le tir de Joël Genazzi, en-dessus de l'épaule de Gauthier Descloux.Un peu plus de neuf minutes plus tard,(1-2;34:16) est servi par Lukas Frick, trompe le dernier défenseur grenat et donne l'avantage aux Lions. Tobias Stephan s'offre son premier assist de la saison, sur cette réussite. Le pressing de Ken Jäger en zone offensive est efficace et perturbe Tanner Richard. Celui-ci perd son puck, le jeune davosien du LHC offre un one-timer à(1-3;45:56), qui ne se fait pas prier pour loger la rondelle au fond des cages de Servettiennes. Patrick Émond tente un coup de poker: sortir son gardien (58:42), en ayant deux buts de retard. Le duo Denis Malgin-(1-4;59:15) , en deux contre un, confirment la victoire des Vaudois, dans la cage vide.Le GSHC se prive de trois points importants, qui auraient pu l'aider à remonter sur le podium. Malheureusement, les Grenats plongent sous la première barre. La troisième place est occupée par le Lausanne HC. Le samedi 2 janvier, les Lions recevront l'Ours bernois et Genève ira défier les Lakers à la St. Galler Kantonalbank Arena. En 2021, les deux équipes se rencontreront encore à quatre reprises. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo