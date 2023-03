Hockey sur glace - : Genève vs Lugano 3 - 2 (1-1 0-1 1-0 1-0) Après prolongation Le 18/03/2023 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Lugano ] Après 114'06''... Les play-offs ont débuté depuis quatre soirs en National League. Genève affronte Lugano et les deux équipes sont au coude à coude après deux matchs. Dans ce 1/4 de finale, bien qu'ayant les faveurs du classement, le GSHC a gagné le premier, mais perdu le second affrontement. L'acte III de ce duel voit Sami Vatanen (17e) ouvrir la marque, suivi par Daniel Carr (18e). Dans le T2, Kris Bennett (36e) donne l'avantage aux visiteurs tessinois et Teemu Hartikainen (59e) claque la porte à une victoire dans le temps réglementaire. C'est donc aux prolongations que le couperet tombe: Marc-Antoine Pouliot (115e) confirme l'avance genevoise. Rendez-vous pour le quatrième acte à Porza, ce mardi. Centre sportif des Vernets, Les Acacias , Hockey Hebdo Photographe: Catarina de Freitas le 19/03/2023 à 17:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7135 spectateurs Arbitres : Micha Hebeisen, Mikko Kaukokari et Michael Stalder, Valentin Meusy Buts :

Genève :

Lugano : Pénalités 4x2' contre Genève 10x2'+1x20' contre Lugano



Catarina de Freitas Lors de ce 2e match le plus long de l'histoire du hockey professionnel helvète, V. Praplan a engagé sur 4 tirs cadrés, bloqué 5 tirs, en près de 38' de jeu







