Hockey sur glace - : Genève vs Lugano 5 - 1 Le 24/03/2023 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Lugano ] L'Aigle continue de planer Depuis samedi passé, la série entre Genève et Lugano a bien évolué. C'est 2-2 après quatre parties. Il reste donc deux victoires à confirmer, avant de "grimper" en demi-finales de National League. En début de partie, c'est Daniel Winnik (8e) qui fait douter une première fois Mikko Koskinen. Henrik Tömmernes (29e) et Simon Le Coultre (39e) s'appliquent à maintenir le lead genevois et c'est donc 3-0 après 40'. Calvin Thürkauf (47e) profite d'un avantage numérique pour priver Robert Mayer d'un blanchissage, pis Marco Miranda (49e) et Tanner Richard (52e) ferment la porte à une victoire de Lugano. Le prochain match - ce dimanche au Tessin - sera décisif pour le GSHC. Le HCL, de son côté, pourra répondre de ces affronts à domicile. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 25/03/2023 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Genève :

Lugano :



De retour de blessure, S. Le Coultre revient et inscrit deux points, dont un but en un peu plus de 15' de jeu







