Hockey sur glace - : Genève vs Rauma 2 - 2 (1-0 1-2 0-0) Le 09/01/2024 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Rauma ] CHL: Il suffira d'un but Dans le contexte de la Champions Hockey League, Genève (SUI) et Rauma (FIN) se sont hissés et se rencontrent en demi-finale. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Patrick Schneuwly le 10/01/2024 à 23:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4371 spectateurs Arbitres : Robin Šír, Manuel Nikolić et Dario Fuchs, Michael Stalder Buts :

Genève :

Rauma : Pénalités 2x2' contre Genève 1x2' contre Rauma



Patrick Schneuwly Avec 19 tirs cadrés contre 23, Lukko Rauma a été un peu moins dangereux que les pensionnaires des Vernets. C'est sur ce tir de Julius Mattila, c'est le 1-1 qui est inscrit.

Après un premier tiers à l'avantage des Grenats, grâce à Marco Miranda (9e), les Finlandais prennent confiance et parviennent à passer l'épaule en peu de temps avec Julius Mattila (25e) et le Canadien Gabriel Fontaine (27e). C'est juste avant la mi-match que Genève recolle, sur la première réussite de cette saison du jeune Giancarlo Chanton (30e), 20 ans.



Avec un match qui se termine en égalité, les deux équies se disputeront une place en finale, le 16 janvier 2024 à la Kivikylän Areena, dans la province de Satakunta. Il s'agit d'une patinoire que l'équipe suisse connait, puisqu'elle y affronté ce même Lukko Rauma (défaite en phase qualificative 3-2). L'objectif des deux équipes est clair: un but d'écart.



Dans leurs championnats respectifs, le GSHC est actuellement cinquième de la National League helvète avec 56 points. Les joueurs de Jan Cadieux affronteront ce vendredi le EV Zug aux Vernets. Les joueurs finalandais, eux, sont sixième (38 pts) de Liiga et joueront Tappara Tampere à domicile.

Après un premier tiers à l'avantage des Grenats, grâce à(9e), les Finlandais prennent confiance et parviennent à passer l'épaule en peu de temps avec(25e) et le Canadien(27e). C'est juste avant la mi-match que Genève recolle, sur la première réussite de cette saison du jeune(30e), 20 ans.Avec un match qui se termine en égalité, les deux équies se disputeront une place en finale, leà la Kivikylän Areena, dans la province de Satakunta. Il s'agit d'une patinoire que l'équipe suisse connait, puisqu'elle y affronté ce même Lukko Rauma (défaite en phase qualificative 3-2). L'objectif des deux équipes est clair: un but d'écart.Dans leurs championnats respectifs, leest actuellement cinquième de la National League helvète avec 56 points. Les joueurs de Jan Cadieux affronteront ce vendredi le EV Zug aux Vernets. Les joueurs finalandais, eux, sont sixième (38 pts) de Liiga et joueront Tappara Tampere à domicile.







