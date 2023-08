Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Genève vs Vítkovice 4 - 1 (3-0 1-0 0-1) Le 18/08/2023 Centre sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier [ Genève ] [ Vítkovice ] Hockeyades : Genève assure son statut Genève champion suisse en titre reste une solide équipe cette saison mais n'aura pas disputé de match aux Hockeyades cette saison à cause du retrait de Frankfurt. Le GSHC affronte les Tchèques de Vítkovice qui malgré une élimination en demi-finale l'an passé et un solide effectif (même incomplet en Suisse) reste sur trois défaites en trois matchs de préparation dont deux au Sentier Centre sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/08/2023 à 12:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Genève démarre très fort :



Fridrich contre seul mais il est repris par la défense genevoise. Miranda dans le slot bute sur Klimeš. Les mineurs contrent vite et obtiennent le premier powerplay de la partie. Vítkovice s'installe et force le verrou romand. Přibyl cherche la déviation mais Descloux ferme la porte. Sur un recul, les bleus perdent le palet devant leur cage, Winnik récupère et lance mais Klimeš bloque. La pénalité est tuée, Fridrich tente le contre sans succès. Ślusarczyk voit son lancer arrêté.

Le Servette repart dans l'autre sens, Karrer en retrait envoie un missile dans le but tchèque et ouvre la marque salué par le public grenat qui s'est déplacé dans la vallée de Joux (1-0 à 06'44). Photographe : Philippe Rouinssard

Genève hausse le ton et la défense morave-silésienne commence à prendre l'eau et à laisser de gros espaces. Klimeš repousse un premier lancer, Rod reprend dans le trafic et vient glisser derrière la ligne (2-0 à 07'51).

Vítkovice est à la peine et ne parvient plus à sortir la tête du lac de Joux, une faute vient encore compliquer la tâche des visiteurs. Les aigles font tourner la rondelle, Tanner sert Manninen dans l'angle qui creuse l'avance des siens (3-0 à 09'01).

Trois buts à rien en moins de dix minutes, les Tchèques sont sonnés. Genève pousse encore pour anéantir son adversaire, Winnik touche le casque de Klimeš. Přibyl contre dans l'angle, son tir est repoussé dans l'axe mais aucun mineur n'a suivit. Vítkovice accélère un peu mais reste en difficultés défensivement sur chaque offensive locale. Une nouvelle faute met les Tchèques en difficultés en fin de période mais son portier intervient moult fois pour sauver la baraque.



Tirs cadrés : 12 / 7 pour Genève

Une seule équipe dans le bon sens :



Vítkovice repart bien en début de période, Bukarts dans le slot manque le cadre. Lakatoš part en solitaire mais il est bloqué par la défense. Ce n'est qu'un tout petit feu de paille et les Tchèques vont se rendormir pendant quasiment vingt minutes. Genève revient fort et fait le jeu face à la léthargie adverse. Seul Fridrich tente de réveiller les siens en contrant seul mais il manque encore le cadre, Raskob qui le suit bute sur le gardien genevois.

Sous l'éteignoir, Vítkovice est pénalisé. Manninen lance, Klimeš repousse, le puck fonce au deuxième poteau, Tanner reprend de toutes ses forces mais le portier d'Ostrava a déjà bondit et repousse une deuxième fois, le puck traîne devant la cage et Manninen pousse au fond pour son deuxième but du soir (4-0 à 25'38).

Vítkovice est encore pénalisé et subit l'assaut helvète, Miranda dans le slot lance puissamment mais la mitaine de Klimeš capte au vol. Photographe : Philippe Rouinssard Le pressing genevois continue mais le gardien de la mine de charbon tient la porte close.

Bukarts s'infiltre en contre mais trouve la mitaine de Descloux. Zeleňák slape, le gardien suisse repousse, Lednický reprend mais la botte de Descloux s'étend et parvient à enlever la rondelle. Une pénalité genevoise permet d'assurer le retour de Vítky. Lakatoš envoie un pétard de la bleue mais sans succès. Il s'y remet quelques secondes plus tard mais brise sa crosse. L'équipe d'Ostrava peine à profiter de son powerplay et est sanctionnée à son tour. Genève se montre peu dangereux, Claireaux part en break mais ne peut battre le gardien. Raskob de loin manque le cadre.



Tirs cadrés : 18 / 6 pour Genève

Un timide réveil trop tardif :





Fridrich continue ses contres solitaires, il perd son duel face à Descloux, Krieger a suivit mais il ne parvient pas à reprendre le rebond. Vítkovice continue son effort, Genève subit une pénalité différée, les Tchèques s'installent et les aigles sont encore pénalisés avant de toucher la rondelle. A cinq contre trois, les espaces s'ouvrent. Photographe : Philippe Rouinssard Percy fait une longue passe depuis la défense, Bukarts la récupère sur la bleue et dévie dans l'axe pour Krieger qui fonce au but et efface le portier helvète d'un bon mouvement (4-1 à 47'26).

La deuxième pénalité et effacée sans difficulté par Genève qui presse le porteur du palet et repousse son adversaire. Vítkovice est encore sanctionné mais le GSHC ne parvient pas à se montrer trop dangereux. Bukarts tente de relancer son équipe dans le bon sens. En fin de partie, Vítkovice est plus rapide mais guère entreprenant devant la cage.

Genève-Servette est pénalisé une dernière fois, Lakatoš tente vainement sa chance dans l'angle. Káňa en solitaire voit son tir être bloqué



Tirs cadrés : 12 / 5 pour Vítkovice

Engagements : 9 / 6 pour Vítkovice



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Sakari Manninen

** : Richard Tanner

Genève assure son statut de champion suisse avec une jolie victoire méritée au Sentier. Rapidement devant au score, les Aigles ont su mettre un bel impact offensif pour mettre en difficultés leur adversaire qui a cédé défensivement. Le GSHC a également su tenir le fort derrière et a su cadenasser l'accès à la cage d'un efficace gardien. Deuxième victoire en deux matchs de préparation pour les Grenats qui défieront Mountfield HK, un autre club tchèque, le 24 août en amical avant un début en CHL le 31 à Innsbruck.

Quatrième défaite en autant de matchs de préparation pour Vítkovice qui n'a pas été très à son aise sur cette glace du Sentier. Vite mis en difficultés la défense a explosé et s'est trop reposée sur son gardien qui a fait de son mieux mais ne pouvait pas tenir le champion suisse seul. Offensivement, les mineurs ont peiné à se déployer et n'ont pu montrer les dents qu'en powerplay. Retour au pays avec un dernier match amical (24 août) contre Olomouc avant un début de CHL le 31 à domicile face à Munich.







