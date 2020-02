Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Genève vs Zug 3 - 1 (2-0 0-0 1-1) Le 21/02/2020 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Zug ] Servette se prépare aux play-offs Genève-Servette a reçu Zug pour le compte de la 47e journée de National League. Il s'agit de l'avant-dernière rencontre aux Vernets, avant les séries éliminatoires. Retour en photos sur cette confrontation. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Julien Druvent le 22/02/2020 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6817 spectateurs Arbitres : Micha Hebeisen, Alex Dipietro et Roman Betschart, Thomas Wolf Buts :

Genève :

Zug : Pénalités 5x2' + 1x10' contre Genève 4x2' + 1x10' contre Zug



Julien Druvent Déjà en play-offs avec 77 points, le GSHC peut encore rêver d'une place dans le Top 3 de National League. Pour ce faire, il croise la route du EV Zug, grand leader actuel avec dix points de plus. Au chapitre des confrontations entre les deux équipes, c'est la formation de Dan Tangnes qui domine avec 10-9. Le dernier match entre les deux équipes s'est soldé par une victoire des Grenats 1-5 en Suisse centrale.



Cette partie débute sur le premier but du jeune Grenat Stéphane Patry à la 5e oublié de la défense Zougoise, grâce à Marco Miranda et Daniel Winnik. Winnik à la 17e, dévie un tir de Miranda et offre le 2-0, la seconde mention d'aide est attribuée à Patry. Cette triplette offensive donnera un avantage suffisant aux Aigles et Zug, malgré le goal de Gregory Hofmann (49:43), aidé par Jan Kovar et Raphael Diaz, Floran Douay confirme la victoire des Grenats dans la cage vide (58:43). Jeremy Wick et Eliot Berthon s'octroient chacun un point supplémentaire.



En battant le leader, le GSHC enregistre une troisième victoire en cinq rencontres et se rapproche du Top 3, à trois points du HC Davos. La troupe d'Emond se déplace en Léventine ce samedi. De son côté, le EVZ est encore assis sur le trône, avec 87 points, mais Zürich n'est pas loin (85 pts). C'est justement cette confrontation directe qui attendra le public de la Bossard Arena.







