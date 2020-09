Hockey sur glace - : Genève vs Zug 5 - 4 (1-1 2-0 2-3) Le 04/09/2020 Centre sportif des Vernets, Les Acacicas [ Genève ] [ Zug ] Les Aigles stoppent le taureau Genève-Servette accueille son premier adversaire de National League, pour son troisième match à domicile, le EV Zug. Centre sportif des Vernets, Les Acacicas, Hockey Hebdo Photos: Julien Druvent le 05/09/2020 à 16:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



489 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Ken Mollard et Patrick Stuber, Zach Steenstra Buts :

Genève :

Zug : Pénalités 7x2'+1x10' contre Genève 4x2' contre Zug







Le calendrier de National League n'est pas encore connu, à ce jour. Pour son deuxième match amical aux Vernets, le Genève-Servette HC de Patrick Emond, affronte le EV Zug de Dan Tangnes. Lors de sa première partie amicale à la maison, le GSHC a joué (et vaincu) le EHC Visp et Zug sort de la Lehner Cup, avec deux défaites. C'est dès la 3e minute que Tyler Moy (ex-Lausanne HC) met le feu aux poudres, en faveur des Grenats. Dans le T2, Zug prendra à 20:20 et 27:10 deux autres buts de Damien Riat et Henrik Tömmernes. Arnaud Riat, petit frère de Damien rempile à 49:44 et Tyler Moy s'octroie un doublé (51:31).À la suite de cette partie, le EVZ jouera le HC Davos, à la Bossard Arena le 11 septembre et Genève accueillera son seul adversaire de Ligue Magnus, les Brûleurs de Loups de Grenoble, le 10.09 ( programme complet des matchs amicaux ).Le calendrier de National League n'est pas encore connu, à ce jour.

Julien Druvent Gardiens partants

Genève-Servette HC : Gauthier Descloux

EV Zug : Leonardo Genoni



Résumé des buts

1er tiers

02:15 GSHC 1-0 EVZ par Tyler Moy (Noah Rod), en égalité numérique

06:43 GSHC 1-1 EVZ par Dario Simion (Jan Kovar), en égalité numérique



2e tiers

20:20 GSHC 2-1 EVZ par Damien Riat (Deniss Smirnovs), en égalité numérique

27:10 GSHC 3-1 EVZ par Henrik Tömmernes (Linus Omark), en égalité numérique



3e tiers

44:36 GSHC 3-2 EVZ par Sven Senteler (Tobias Geisser), en égalité numérique

49:33 GSHC 4-2 EVZ par Arnaud Riat (Eliot Berthon, Mathieu Vouillamoz), en égalité numérique

50:14 GSHC 4-3 EVZ par Calvin Thürkauf (Jérôme Bachofner), en égalité numérique

51:31 GSHC 5-3 EVZ par Tyler Moy (Noah Rod), en égalité numérique

