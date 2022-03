Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Genève vs Zug 4 - 0 (1-0 3-0 0-0) Le 05/03/2022 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Zug ] Les Grenats s’offrent une belle victoire Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 06/03/2022 à 21:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



5201 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Cedric Borga et Dario Fuchs, Thomas Wolf

Catarina de Freitas Eliot Berthon (à dr.) s'est offert sa première réussite de la saison Nouvelle journée de championnat hier soir aux Vernets entre le Servette et l’EV Zug. Dans une patinoire remplie, les hommes de Jan Cadieux souhaitaient absolument réagir, suite à la surprenante défaite face à Ajoie vendredi soir, en prolongation (4-3) malgré une domination totale. Le dicton est bel et bien vrai : dominer n’est pas gagner ! La réception du second de la ligue argumentait la motivation possible des Genevois. Quant à Zug, l’équipe comportait plusieurs absents dont le gardien Genoni. Rien n’est à signaler pour le roster de Dan Tangnes qui pouvait malgré tout, aligner une bonne formation sur la glace genevoise.

Zug s’est effondré dans le second tiers

Dès le début de la rencontre, Zug se montre dangereux, après cinq premières minutes monotones. Zehnder récupère le puck dans son camp, autour de trois Genevois sur le flanc droit. Il lance Herzog qui remonte la glace. Il prend le temps pour tirer et s’avance dans la zone d’engagement des Grenats. Bien que Völlmin ne se jette pas et reste statique, le suisse prend le tir du revers. Il trouve la barre transversale de la cage gardée par Gautier Descloux qui s’emblait être battu. Genève réagit avec une première occasion au milieu du tiers. Le jeu est sur la gauche avec Tömmernes à la baguette. Il patine vite pour contourner la cage adverse. Proche du but, Gross sauve sur sa ligne le tir du Top Scorer et sur le rebond, Vermin est vif mais Meyer met sa botte gauche en opposition pour retarder l’ouverture du score. Le gardien de 21 ans faisait son baptême du feu en étant aligné pour la première fois dans l’élite du hockey suisse, en l’absence de Genoni et de son suppléant Luca Hollenstein.



Dans la foulée, Zug va jouer en infériorité numérique. Le Top Scorer et capitaine Jan Kovar se voit sanctionné d’une pénalité pour faire trébucher (15’28). Ce premier power-play ne donnera rien mais le second aura une conséquence: Gross va en prison pour dureté à 16’17. Logiquement, à 5 contre 3, les Grenats vont ouvrir le score. Tömmernes a le puck à droite et transmet dans l’axe pour Filppula. Un décalage est fait sur la gauche pour Vatanen qui est dans la zone d’engagement. Sans contrôle, il effectue un tir très lourd et précis qui ira se loger au fond des filets (17:06;1-0). L’ancien de la LNH inscrit ici, son septième but de la saison. Pouliot finira en prison pour un retard de jeu à 18’40, sans conséquences. L’indiscipline en fin de tiers du dauphin de Fribourg donnera à Genève, l’occasion de se montrer dangereux au fur et à mesure de la partie.



De retour sur la glace, les Grenats vont parfaitement démarrer le second acte. Tout part d’une magnifique passe de Le Coultre depuis son camp pour Berthon. Il n’y a pas de hors-jeu et la défense zougoise n’était absolument pas prête dans la rotation. Gross perd ses appuis et Wüthrich ne peut rien faire sur le patinage rapide du lyonnais qui s’en va battre Meyer avec sang-froid (22:54;2-0). L’international français ouvre ainsi, son compteur dans le championnat après 47 rencontres. Les Grenats poussent pour inscrire le troisième but. Intenable sur le côté gauche, Winnik fait perdre la tête à Müller. Il arrive à trouver Filppula proche de l’enclave. Ce dernier essai de rabattre la rondelle au fond de la cage de façon forcée mais Meyer lui fait barrage. Cependant, les coéquipiers de Senteler vont littéralement « offrir » le troisième but aux Grenats. Kovar effectue un repli défensif sur la gauche. La rondelle est distribuée logiquement sur la droite à Gross. L'international tchèque est retrouvé et tente de remonter avec la rondelle vers la zone neutre en prenant l’axe. Il perd le contrôle du puck (fait assez rare pour le souligner) au détriment de Tanner qui s’en va battre Meyer, une nouvelle fois en « un contre un » (28:18;3-0). Zug n’y est absolument pas dans ce tiers et va même se faire punir une nouvelle fois, au milieu de l’acte. Moy est pressé sur la gauche mais arrive à trouver à l’opposé Josh Jooris qui arrive à tromper le dernier rempart zougois, légèrement fautif (29:39;4-0). La suite de la rencontre sera relativement plus calme où les deux formations n’ont pas pris de risques.



Belle victoire des Grenats face à Zug dans une très belle ambiance ! La victoire est prestigieuse et surtout avec la manière. Zug s’est effondré dans le deuxième acte et a proposé un non match. Genève conforte un peu plus sa 8ème place avec 77 points (à seulement trois points de Davos) mais Lausanne, septième, compte deux matchs en retard. Zug maintient logiquement sa seconde place au classement.



tiers : 10 (Genève) / 8 (Zug) 2 nd tiers : 12 (Genève) / 9 (Zug)

tiers : 12 (Genève) / 9 (Zug) 3ème tiers : 5 (Genève) / 9 (Zug) Prochaine échéance : Genève vs Lugano : 8 mars à 19h45

