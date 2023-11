Hockey sur glace - : Genève vs Zug 2 - 3 (0-1 1-0 1-1 0-1) Après prolongation Le 04/11/2023 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Zug ] Le Taureau et l'avance Avant le match de ce samedi à la maison, le Genève-Servette HC vit une période en dent de scie (7 pts en 5 matchs). Le visiteur du jour est dans une bien meilleure forme (1 défaite en 9 parties). C'est ce même visiteur zougois qui ouvre la marque par l'intermédiaire de Leon Muggli (17 ans, premier but en NL) (3e). Le GSHC n'en reste pas là et Sami Vatanen (27e) profite du second avantage numérique pour recoller au score. Brian O'Neill (58e) peut offrir la victoire à trois points, mais Valtteri Filppula (60e) l'en prive. En prolongation, c'est Gregory Hofmann (61e) qui conclut et permet à Zoug de sécuriser sa troisième place au classement, idéal, avant la pause nationale. Genève, de son côté, reste dans la section "pré-play-offs" de la tabelle. Les deux équipes reprendront du service dès le 15 novembre. Zug recevra Fribourg (15.11) et Genève sera aux Vernets pour affronter Lugano (17.11). Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 05/11/2023 à 16:16 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6457 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Loïc Ruprecht et Nathy Burgy, Georges Huguet Buts :

Genève :

Zug : Pénalités 2x2' contre Genève 3x2' contre Zug



Catarina de Freitas

Avec une bonne soirée de travail (42 tirs cadrés, 26 tirs bloqués), L. Genoni et sa défense ont pu aider l'attaque à garder l'avance







