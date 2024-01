Hockey sur glace - : Genève vs Zug 0 - 3 (0-0 0-1 0-2) Le 12/01/2024 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Zug ] Zug en cavalier seul Depuis le début de l'année 2024, le Genève-Servette HC a réalisé un "perfect" de trois victoires en trois matchs. Zug, de son côté, continue de se battre pour grapiller des points au podium et a vaincu deux fois sur trois occasions. Ce vendredi, c'est ce même EV Zug qui a fait parler la poudre aux Vernets, avec Dario Simion (26e), Attilio Biasca (51e) et Fabrice Herzog (58e). Avec ces trois buts - et donc les trois points - les Taureaux de Suisse centrale maintiennent leur position de troisième de National League. Les Grenats, eux, restent sous la première barre, à la septième place. Les prochains rendez-vous seront ce samedi à Bienne (pour Genève), et dimanche à Zug, avec la réception de Lausanne. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 13/01/2024 à 09:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6603 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Marc Wiegand et Michael Stalder, Zach Steenstra Buts :

Genève :

Zug : Pénalités 3x2' contre Genève 3x2' contre Zug



Catarina de Freitas © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur