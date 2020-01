Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Genève vs Zürich 6 - 9 (3-2 1-3 2-4) Le 23/01/2020 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Zürich ] Zürich fait des siennes Galerie photos du match Genève-Servette HC - ZSC Lions, pour la 40e journée de National League. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Julien Druvent le 24/01/2020 à 09:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



5505 spectateurs Arbitres : Ken Mollard, Mark Lemelin et Roman Kaderli, Dominik Altmann Buts :

Genève :

Zürich : Pénalités 2x2' contre Genève 5x2' contre Zürich



Julien Druvent À domicile, le GSHC est la première des équipes de National League à gagner (40pts/20 matchs). Cependant, sa place au sein du classement général est la seconde. De son côté, le Z table sur deux défaites de rang et tient à se rattraper.



Le premier tiers-temps a vu un avantage genevois, par Eric Fehr (4e;18e) et Deniss Smirnovs (11e), profitant de quelques occasions de power-play. Garett Roe (9e) et Justin Sigrist (16e) offraient l'espoir suffisant aux Lions. Durant le T2, Garett Roe (25e) et Denis Hollenstein (33e, 34e) redonnaient des couleurs aux visiteurs, alors qu'Eric Fehr (27e) s'octroyait un tour du chapeau et c'était donc 4-5 après 40 minutes. Dans la dernière période, Tommy Wingels (5-5, 45e) ouvrait les hostilités, Maxim Noreau sextuplait le score des Blancs (48e). La dernière ligne droite aura été difficile pour Genève. Daniel Winnik (49e) égalisait, avant que Denis Hollenstein (56e), Fredrik Pettersson (58e) et Maxim Noreau (59e) clôturaient les débats.



Pour le compte du 21e soir de match au Hallenstadion, Zürich accueillera le HC Davos samedi soir, tandis que le Grenats se déplaceront à la capitale ce même samedi.







