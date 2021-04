Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Genève vs Zürich 4 - 1 (1-0 2-0 1-1 ) Le 27/04/2021 Centre sportif des Vernets, Les Acacias, MSL [ Genève ] [ Zürich ] Les Grenats domptent les Lions Centre sportif des Vernets, Les Acacias, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 28/04/2021 à 10:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



50 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Anssi Salonen et David Obwegeser, Dario Fuchs Buts :

Genève :

Zürich : Pénalités 4x2' contre Genève 4x2' contre Zürich Catarina de Freitas Deuxième match de la demi-finale hier soir aux Vernets entre le Genève-Servette et Zürich. En remportant le premier match dimanche deux buts à un dans le canton zurichois grâce à un doublé d’Henrik Tömmernes, Genève a acquis un léger avantage psychologique avant de recevoir les Lions à domicile. Zürich avait à cœur de prendre une revanche pour revenir à égalité.



Vouillamoz débloque le match

D’entrée de match, c’est Servette qui prend le contrôle du puck. Une fois en zone offensive, Trutmann défend bien sur le porteur de palet pour faire reculer les attaquants et de les forcer à jouer en arrière. Le capitaine zurichois Patrick Geering obtient la première occasion du match. Derrière la cage, il tente de glisser le palet entre le poteau droit et la botte de Daniel Manzato mais celui-ci est vigilant. Les Lions prennent confiance et confisquent le puck. Les hommes de Rikard Grönborg essaient de bien construire et de surprendre le bloc défensif genevois. Les premiers contacts sont rugueux où de beaux duels sont à noter. Berni tente sa chance du revers côté gauche mais Manzato gèle la rondelle. Après sept minutes de jeu, Zürich est devant au niveau des tirs (0-4). Les organisations défensives des deux équipes prennent le dessus sur les attaques. Omark décale pour Le Coultre et offre à Genève son premier tir du match sans pour autant inquiéter Waeber.



Servette retrouve son niveau de jeu après les dix premières minutes. Völlmin est contraint de laisser ses partenaires et de rentrer directement aux vestiaires pour faire soigner une plaie ouverte après avoir reçu un palet à bout pourtant sur le haut du corps. Avant la pause, un but va être marqué et va débloquer le match, légèrement fermé. Tömmernes récupère un palet et passe pour Guebey qui s’est décalé à gauche. Son tir puissant en première intention est cadré, non gelé par Waeber. En embuscade devant le but, Vouillamoz arrive à mettre le palet au fond des filets (16:22; 1-0). Ce sont les locaux qui rentrent aux vestiaires avec l’avantage au tableau d’affichage.



Une attaque locale réaliste

Le coup d’envoi de la seconde période a été retardé pour un problème de glace, après le passage de la surfaceuse où un employé a lourdement chuté sur la glace pour enlever un surplus d’eau. Après cet épisode, Roe tir à la bleue bien bloqué par le portier genevois. Vermin lui répond dans la foulée. Le début de période va d’un but à un autre. Manzato va sauver son équipe par deux fois avec une double parade incroyable. Baltisberger shoot, son tir est repoussé et Prassl qui reprenait le rebond, voit son tir contré par le patin du gardien expérimenté de 37 ans. Juste après, Miranda à gauche passe pour Le Coultre, au centre. Il tir et trouve sur sa trajectoire Moy qui dévie le palet dans le but de Waeber, pris à contre-pied (24:22; 2-0). Coup dur pour Zürich qui avait une occasion dix seconde plus tôt de revenir à égalité. La rencontre est plus animée depuis le retour des acteurs sur la glace. Les Lions trouvent le poteau par Roe, Berni tombe encore sur le portier local. Les visiteurs poussent pour réduire le score. Côté droit, Richard trouve Rod à l’opposé. Trop juste, Prassl ne peut intercepter le palet. Il shoot à mi-hauteur en premier intention, Waeber est une nouvelle fois battu (33:03; 3-0). Zürich perd ses nerfs, le Top Scorer Andrighetto est sanctionné à 34’10 pour « cross-check » sur Berthon. Très actif, Roe omniprésent pour sa formation mais n’arrive pas à trouver la faille. Logiquement, Genève-Servette est devant mais peut remercier son gardien, décisif.



Avantage Genève avant le match 3

Moy met à contribution Waeber mais le pressing du capitaine Patrick Geering fait que son tir n’était pas optimal. Proche du poteau droit, il a essayé de surprendre le gardien adverse. Smons sort sur blessure, vraisemblablement à l’épaule suite à une lourde mise en échec de Simic. Genève va plier cette rencontre en début de tiers. Après un palet perdu en zone défensive du Servette, Vermin voit Omark, esseulé en zone neutre. Sa passe à mi-hauteur, lobe Marti. L’attaquant gauche va défier Waeber qui l’ajuste parfaitement en un contre un (43:05 ; 4-0). Après ce quatrième but encaissé, Waeber laissera sa place à son suppléant Lukas Flüeler, qui a disputé son premier match en play-offs cette saison. Une fois sur le banc, Waeber est abattu, certainement déçu de sa prestation. Roe réduira enfin la marque en fin de rencontre et c’est mérité pour ce joueur. Alors en supériorité numérique, le jeu penche à droite. Andrighetto voit à l’opposé Roe qui trouve la lucarne droite de Manzato qui ne peut pas effectuer le blanchissage (53:53 ; 4-1).



