Hockey sur glace - : Genève vs Zürich 3 - 4 (1-0 1-1 1-3) Le 25/02/2023 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Zürich ] Zürich passe l'épaule La bataille pour la première place fait rage en National League. Jusqu'ici, Genève tient la barre, mais Bienne n'est pas loin. Zürich (5e, 80 pts), de son côté, peut accrocher le podium, à terme. Les joueurs dirigés par Marc Crawford prennent réellement les choses en main, avec Alexandre Texier (25e), alors que Daniel Winnik (39e) rompt l'effort zurichois. Tout se décide donc en troisième période: Yannick Weber (45e) et Chris Baltisberger (47e) relancent la machine, Henrik Tömmernes (52e) s'essaie et égalise, alors que Simon Bodenmann (54e) conclut. Les Grenat restent devant, et Zürich est définitivement en séries éliminatoires. Le Z reçoit ce dimanche le EV Zug, alors que Genève (en pause) ira en Suisse centrale jeudi prochain. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Catarina de Freitas le 25/02/2023 à 23:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7135 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Ken Mollard et Zach Steenstra, Sébastien Duc Buts :

Genève :

Zürich : Pénalités 5x2' contre Genève 4x2' contre Zürich



Catarina de Freitas G. Descloux (à dr.) a terminé sa soirée avec 87.5% d'arrêts







