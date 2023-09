Hockey sur glace - : Genève vs Zürich 2 - 1 (0-0 2-0 0-1) Le 16/09/2023 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Zürich ] Genève revient à la maison Pour la seconde journée de National League, le Genève-Servette HC accueille les ZSC Lions. Défaits à Langnau, le GSHC reçoit une équipe qui a vaincu Ajoie en ouverture de saison. C'est début et en fin de T2 que le jeu s'ouvre: Sakari Manninen (21e) est secondé d'Alessio Bertaggia (40e) pour l'avantage Grenat. Simon Bodenmann (56e) donne tout de même un vain espoir au Z. Même la sortie de Simon Hrubec (59e) ne permet pas aux siens d'égaliser. Au programme pour les deux équipes ce mardi: Genève-Servette se rendra à la Vaudoise aréna affronter le Lausanne HC et Zürich recevra le EHC Biel-Bienne. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 17/09/2023 à 15:48 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6058 spectateurs Arbitres : Lukas Kohlmüller, Stefan Fonselius et Michael Stalder, Aurélien Urfer Buts :

Genève :

Zürich : Pénalités 4x2' contre Genève 2x2' contre Zürich



Catarina de Freitas Top scorer, G. Maillard rajoute une mention d'aide à sa statistique, sur le 2-0. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







