Engagé et des buts :



Les Britanniques démarrent bien, Ruopp lance dans l'axe mais Dichow save. Le début de match est un peu poussif de part et d'autres, il semble que les lions sont plus dangereux. Liam Kirk en contre emporte tout le monde, contourne la cage et vient mettre au premier poteau pour ouvrir la marque (1-0 à 05'25).

Les Danois contrent vite et vont égaliser sur une superbe action. Mølgaard lancé en break fait un spin-o-rama autour du défenseur britannique, tombe vers l'avant mais parvient à lancer derrière lui dans le slot pour Aagaard qui n'a plus qu'à pousser dans la cage vide (1-1 à 06'26).

Une grosse collision au milieu de glace, donne un powerplay au Danemark. Les vikings se créent des ouvertures mais Whistle est solide. Bruggisser sur un coup de marteau depuis l'entrée du cercle droit fait trembler les filets (1-2 à 08'25).

Les Britanniques contrent et restent à l'offensive. Le tir de Mosey est dévié du patin dans le but par Neilson (2-2 à 10'34).

Le Danemark repart dans l'autre sens, Koch lance, Whistle capte de la mitaine. Les contre-offensives britanniques sont rapides mais peu dangereuses. Mølgaard en solitaire se faufile dans la défense britannique, il met en retrait mais personne de son équipe ne peu récupérer. Les Danois sont plutôt séduisants à l'offensive, mais la défense adverse bien placée, coupe les tirs et les passes dangereuses. Shudra en solitaire échoue sur le portier du HV71. Kirk contre à toute allure, et lance, Dichow dévie de la mitaine, le palet revient dans l'axe, Perlini reprend mais le portier danois parvient à bloquer de ses jambières.



Tirs cadrés : 12 / 9 pour le Danemark

Toujours dos à dos :

Le Danemark démarre fort, Blichfeld dans le slot glisse au second poteau pour True mais le défenseur britannique qui se jette coupe la passe avec la bout du patin. Les Danois pressent mais touchent le poteau. Une mauvaise relance de la défense bleue est récupérée par Mølgaard qui remet au premier poteau pour Aagaard il prolonge de l'autre côté pour Olesen, il temporise et remet au premier poteau pour Aaagard qui après un bon contrôle glisse au fond (2-3 à 21'42).

La Grande Bretagne bien mal entrée dans le tiers repart dans l'autre sens et se procure un ou deux bons lancers. A l'image du contre de Dowd capté par la mitaine de Dichow.

Les Danois accélèrent et leur bon jeu de passes commence à déstabiliser le bloc adverse. Les Britanniques en contre obtiennent des bonnes occasions, comme Perlini seul dans l'axe qui perd son duel. Malgré quelques frayeurs le Danemark maintient son avance et contre, la Grande Bretagne est pénalisée. Le carré britannique fait face et parvient à tenir bon. Peu après, les Danois sont pénalisés à leur tour. Le one-timer de grande qualité de Kirk provoque un non moins éblouissant arrêt mitaine de Dichow. Le Danemark s'offre des contres dangereux mais ne peuvent créer le SHG, cependant ils font aisément défiler leur infériorité. A peine revenu à cinq les lions du nord sont pénalisés de nouveau. Quelques bonnes tentatives sont proposées, au moment où Bruggisser sort du cachot, Halbert envoie un missile côté plaque et égalise (3-3 à 38'34).

Le Danemark repart mais ne peut pas grand chose avant la deuxième sirène.



Tirs cadrés : 12 / 7 pour la Grande Bretagne

Un seul suffit :

Le Danemark démarre avec un contre parfait, Russell parti seul vient faire un mini tir dans les bottes de Whistle. Le jeu porté vers l'avant danois récupère un jeu de puissance. Un slap de la bleue difficilement repoussé par le gardien britannique monte alors que Wejse attendait au second poteau pour dévier.

Le Danemark déploie un jeu de bonnes passes, les Britanniques jouent le contre mais sont pénalisés encore une fois et doivent faire le dos rond. Olesen envoie un missile détourné par l'épaule du gardien directement dans les gradins. Blechfeld tire puissamment depuis le cercle gauche, Wejse dans le slot dévie au fond (3-4 à 52'01).

Dans la foulée, les Danois sont pénalisés et la Grande Bretagne s'installe pour revenir. Ils tiennent plutôt bien, les Britanniques sont de plus pénalisés pour surnombre. Le Danemark échoue à tuer le match en powerplay.

La Team GB repart pour revenir alors qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Le capitaine Dowd mène le raid en solitaire dans la défense scandinave mais Dichow bloque. La Grande Bretagne prend son temps mort et sort son gardien. Perlini seul vient buter sur le gardien dans l'axe. Le palet tourne, Perlini au second poteau devant la cage ouverte échoue sur Jensen et Dichow qui se sont jetés pour bloquer. Jensen sur tous les coups est pénalisés dans les dernières secondes, la situation se tend. Le Danemark tient bon jusqu'au bout et l'emporte laborieusement.



Tirs cadrés : 10 /9 pour la Grande Bretagne



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Nick Olesen

** : Mikkel Aagaard

* : Philipp Bruggisser

Le Danemark l'emporte difficilement et sans briller contre les Britanniques, il a été rapidement mené mais et vite revenu au score. Puis il a fait la course en tête mais s'est fait rejoindre deux fois. Il prend l'avantage définitif en powerplay puis a tenu jusqu'au bout. Bref un match qui ne restera pas dans les annales du royaume de Hamlet mais qui permet au Danemark de quasiment assurer son maintien dans l'élite. Il faudra hausser le ton samedi face aux Suisses.

La Grande Bretagne a plutôt bien joué sa partie avec de l'opportunisme offensif mais a trop été tendre derrière, notamment en infériorité numérique. Malgré des bonnes intentions et un bon pressing final, c'est encore un revers pour les Britanniques qui restent visés au dernier siège avec zéro point. Dès demain, les lions anglais défieront les lions tchèques à domicile, pour une rencontre qui s'annonce compliquée pour eux.