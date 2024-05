Le match déjà plié ?



La partie démarre fort côté lion, Dowd emporte tout le monde côté droit et vient lancer, Haukeland repousse plein axe, Neilson seul manque sa reprise. Après cette énorme alerte, la Norvège repart dans l'autre sens et Whistle doit s'employer pour tenir le score. Les Britanniques encaissent et lancent des contres, O'Connor en solitaire bute sur le portier de Düsseldorf.

La Norvège contrôle la rondelle et fait le jeu. Krogdahl slape de la bleue, sur la route du tir, Vikingstad dévie au fond et ouvre le score (0-1 à 04'34).

Les ours polaires continuent leur pressing, un slap rebondit sur la bande et revient dans l'angle, Steen reprend Whistle sort un énorme arrêt. Une relance catastrophique de Lachowicz derrière la cage qui sert Thoresen dans l'axe, le capitaine norvégien n'en demandait pas tant pour doubler la mise (0-2 à 06'46).

La Grande Bretagne joue le contre mais sans succès, le revers de Duggan est repoussé par le gardien scandinave. La partie s'équilibre, les Norvégiens sont toujours mordants, mais leurs adversaires ne s'en laissent pas compter et tentent de revenir au score. Sur une bonne offensive norvégienne, le palet se perd dans deux joueurs bleus, Bakke-Olsen récupère lance, Whistle lance sa jambière et repousse, Bakke-Olsen récupère le rebond et vient pousser la rondelle dans la cage ouverte (0-3 à 12'25).

La partie se complique sérieusement pour la Grande-Bretagne tandis que la Norvège respire beaucoup mieux. Les lions peinent à se montrer dangereux devant la cage adverse et ce sont bien les Norvégiens qui continuent de contrôler le palet, ils laissent un peu filer le temps vu leur avance confortable. En toute fin de période, Batch est pénalisé pour un coup de crosse stupide dans le visage de Bakke-Olsen alors que le jeu est arrêté. Thoresen est le seul qui a le temps de lancer avant la sirène, le portier de Belfast bloque.



Tirs cadrés : 13 / 8 pour la Norvège

Le gouffre toujours là :

La Norvège revient au jeu en suppériorité numérique, les passes s'enchaînent et mettent en difficulté le PK britannique.

Brandsegg-Nygård depuis le cercle droit vient fusiller le portier adverse pour corser encore l'addition (0-4 à 21'18).

On voit mal comment la GB pourrait éviter la relégation cette fois. Les Norvégiens continuent leur effort, la défense adverse sombre et ne peut pas faire grand chose, Whistle est au four et au moulin. Dans une confusion devant la cage, les Norvéviens sont pénalisés. Les lions peuvent enfin aller de l'autre côté de la glace. Dowd entre en zone à toute allure, il dévie dans l'axe pour Perlini qui marque à bout portant (1-4 à 24'56).

L'écart se réduit un peu et les Britanniques retrouvent un peu d'espoir. La Norvège repart immédiatement à l'offensive, Solberg lance en direction de l'angle ouvert, Whistle sans crosse se jette et dévie du bouclier sur la transversale pour un arrêt miraculeux. Zuccarello emporte la défense adverse qui doit commettre une faute. Il faut jouer quelques secondes à trois. Les Britanniques tiennent, Brandsegg-Nygård dans l'axe offre le lancer le plus dangereux mais le portier des lions est sur la route du tir.

De retour à cinq, les bleus ne parviennent pas à contrer. Ils récupèrent toutefois un powerplay qu'ils gaspillent avec un incroyable surnombre. Ils reculent mais parviennent à ne pas encaisser en infériorité.

La Grande-Bretagne parvient enfin à s'approcher du but adverse en fin de tiers, Davies slape, Haukeland repousse, Shudra a suivit et reprend dans l'angle, mais c'est un nouvel arrêt pour le gardien.



Tirs cadrés : 15 / 4 pour la Norvège

La Norvège sauvée logiquement :

La partie reprend assez mollement au dernier tiers. Cependant on note une belle occasion pour les Britanniques. Perlini s'offre un contre où son tir est dévié par le portier norvégien. On tombe dans un faux rythme mais ce sont les ours polaires qui vont encore frapper. Une nouvelle perte de palet catastrophique derrière la cage britannique est récupérée par Brandsegg-Nygård qui bute dans l'angle, mais le palet ressort plein axe Bakke Olsen reprend instinctivement et fait trembler les filets (1-5 à 44'36).

Les Britanniques repartent à l'assaut pour tenter de reprendre pied dans une rencontre qui leur échape complètement. Shudra dans le slot rate une reprise devant la cage ouverte. Mais un bon tampon à la sortie de zone, permet à Betteridge de foncer seul en break au but, d'un revers il déjoue Haukeland côté plaque (2-5 à 47'25).

La Norvège relance son offensive, Zuccarello sur le côté droit échoue deux fois sur le gardien. Les Britanniques tentent toujours mais le temps joue contre eux. Les Britanniques multiplient les sorties de zones hasardeuses et les pertes de palet devant leur cage, sans changement au niveau du score. De plus ils sont pénalisés en fin de partie. La Norvège presse pendant son powerplay mais les lions s'en sortent tant bien que mal.

La Grande Bretagne ne sort même pas son gardien, Shudra bute sur Haukeland dans l'angle gauche et dans l'axe pour les deux dernières tentatives de son pays en élite mondiale.



Tirs cadrés : 14 / 13 pour la Norvège



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michael Brandsegg-Nygård

** : Patrick Thoresen

* : Eskild Bakke Olsen

Les Norvégiens devaient l'emporter pour sauver leur tête, mission accomplie et avec la manière. Un match où ils se sont vite mis à l'abri avec un premier tiers parfait. Puis ils ont su gérer leur adversaire en prenant en plus le large à chaque fois. La Norvège s'empare provisoirement de la sixième place du groupe, rang qu'elle devrait conserver jusqu'au bout tant il paraît improbable que les Danois déjouent la Finlande. Un mondial avec deux victoires, bien morne côté des ours polaires.

La Grande-Bretagne très vite mis KO par trois buts rapides n'a jamais pu revenir ni même être en mesure de le faire. C'est fini pour les Britanniques qui font l'ascensseur une fois encore vers la Division I groupe A. Ils tenteront de sauver l'honneur demain pour leur dernier match contre l'Autriche.