Hockey sur glace - : Grasshoper / Zürich II vs Ambrì-Piotta 2 - 5 (0-2 0-1 2-2) Le 04/10/2020 KEK, Küsnacht ZH [ Grasshoper / Zürich II ] [ Ambrì-Piotta ] #Pasdesurprises à Küsnacht Les GCK Lions ont défié Ambrì-Piotta, dans le cadre de la Coupe de Suisse édition 2020-2021. Rendez-vous en photos. KEK, Küsnacht ZH, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 05/10/2020 à 00:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



228 spectateurs Arbitres : Cedric Borga, Kristijan Nikolic et Matthias Kehrli, Daniel Duarte Buts :

Grasshoper / Zürich II :

Ambrì-Piotta : Pénalités 1x2' contre Grasshoper / Zürich II 4x2 contre Ambrì-Piotta



Catarina de Freitas Il n'y a pas eu de grandes surprises pour les GCK Lions. Le nouveau venu en Léventine Stanislav Horanský (09:18;19:45), Marco Müller (38:25), Dario Rohrbach (52:36) et Matt D'Agostini (53:32) ont pris la mesure des Zürichois. Michael Fora, Bryan Flynn et Marco Müller, se sont chacun octroyés deux points, notamment avec des mentions d'aides. En faveur des locaux, Fabian Berri (40:24) et l'international Pius Suter (57:05) ont sauvé l'honneur. Le portier jurassien du HCAP, Benjamin Conz a donc cédé à deux reprises et son homologue Robin Zumbühl a eu fort à faire.



Les GCK Lions joueront un autre club-école, les Ticino Rockets de Biasca, ce mercredi. Ambrì, accueillera Rapperswil-Jona à la Valascia, ce vendredi.







