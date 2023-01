Hockey sur glace - : Grenoble / Féminin vs Occitanie 1 - 2 Le 21/01/2023 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble / Féminin ] [ Occitanie ] Féminin Elite - Grenoble vs Occitanie Féminin Elite - Retour sur les deux confrontations des 21 et 22 janvier 2023 qui ont opposée Grenoble à l'Occitanie (Montpellier) pour le compte des 6ème et 7ème journée. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 24/01/2023 à 09:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



358 spectateurs Arbitres : HOURS Didier assisté par SOUVAIRAN Karine et HUDSON Véronique Buts :

Grenoble / Féminin :

Montpellier : Pénalités 6 minutes contre Grenoble / Féminin 4 minutes contre Montpellier



Buts Grenoble : 06:20 : Caroline DOYLE assistée Lucile PHILIPPONNEAU (égalité numérique)

Buts Occitanie :

29:24 : Julie GALLON (égalité numérique) Pour la premier match, Grenoble est le premier à marquer. Occitanie se crée quelques belles actions mais la gardienne grenobloise répond présente à chaque fois. La 2eme période paraît longue pour la gardienne grenobloise. Elle repousse tous les assauts. A la 29' minute, le N°16 d'Occitanie se positionne devant la cage et shoote. Les 2 équipes sont désormais à égalité et vont le rester longtemps. Double confrontation de hockey féminin ce week-end à pôle sud ! Les Bruleuses de loup reçoivaient les Rafales d'Occitanie dans le cadre de la 5eme et 6eme journée. Mila Sudor donne l'avantage à son équipe à quelques minutes de la sirène finale. 3 - 2 (3-0 0-2 0-0) Le 22/01/2023 [ Grenoble / Féminin ] [ Occitanie ] FICHE TECHNIQUE 142 spectateurs Arbitres : Didier Hours Pénalités 8 minutes contre Grenoble / Féminin 8 minutes contre Montpellier

Buts Grenoble :

8:17 Lucie DELCROIX assistée de Sophie LECLERC et de Marie DELETTRES

11:34 Camille DACOSTA assisté de Lucie DELCROIX

13:24 Léna DECHELLE



Buts Occitanie :

24:53 Alexane JEANPIERRE assistée de Lisa BAUER

29:16 Lisa BAUER assistée de Soléne TOSSUT et d'Alexane JEANPIERRE

Le lendemain dimanche, on prend les mêmes et on recommence; dans le cadre de 7ème journée cette fois ci. Lucie DELCROIX assistée de Sophie LECLERC et de Marie DELETTRESCamille DACOSTA assisté de Lucie DELCROIX13:24 Léna DECHELLE24:53Alexane JEANPIERRE assistée de Lisa BAUER29:16 Lisa BAUER assistée de Soléne TOSSUT et d'Alexane JEANPIERRE Changement de vainqueur puisque c'est Grenoble qui s'impose 3 buts à 2. La revanche a été vite acquise !



REPORTAGE PHOTOS DU WEEK END

(cliquer)

Photographe : Delphine Verdonnet Photographe : Delphine Verdonnet

51:51 : Mila SUDOR assistée Erin DELAVENNA (égalité numérique) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo