Hockey sur glace - : Grenoble U20 vs Anglet U20 7 - 5 Le 20/02/2022 Grenoble - Polesud
Dimanche 20 février 2022 - 22ème journée - U20 élite - Saison régulière 2021 / 2022
Grenoble - Polesud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 23/02/2022 à 16:36



FICHE TECHNIQUE 326 spectateurs Arbitres : ROBERT Florian assisté par TCHEKACHEV David et BERGAMELLI Viny Pénalités 12 Minutes contre Grenoble

10 minutes contre Rouen



Buts Grenoble :

1-0 04:15 : FERTIN Antoine assisté BACHELET et Matias SIRAUDIN Paul - Supériorité numérique 2-0 25:15 BACHELET Matias assisté SIRAUDIN Paul - égalité numérique 3-2 40:53 BACHELET Matias assisté SIRAUDIN Paul- égalité numérique 4-2 45:45 DESPATIE Mathis assisté BACHELET Matias et FERTIN Antoine - Supériorité numérique assisté BACHELET Matias et FERTIN Antoine - Supériorité numérique 5-2 46:10 GALLIGANI Luca assisté LESAGE Léo et MESSIN Pierre - égalité numérique 6-2 52:29 SIRAUDIN Paul assisté REBOH Dov et BACHELET Matias - égalité numérique 7-3 56:31 MESSIN Pierre - Infériorité numérique



Buts Anglet :

1-1 04:35 DEPETRO Jean assisté VITELLI Jon égalité numérique assisté SIRAUDIN Paul - égalité numérique- Infériorité numériqueassisté VITELLI Jon égalité numérique 2-2 37:21 FERREIRA REIS Nathan assisté DEPETRO Jean et LARROQUE Theo - égalité numérique 6-3 53:13 FREMOND Théo assisté VITELLI Jon et BARON Hugo - égalité numérique 7-4 59:06 BARON Hugo assisté DEPETRO Jean et MANCIOT Baptiste - Supériorité numérique 7-5 59:26 LARROQUE Theo assisté MANCIOT Baptiste et VITELLI Jon - égalité numérique



Photographe : Delphine Verdonnet







