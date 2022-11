Hockey sur glace - : Grenoble U20 vs Caen U20 6 - 2 ( 3-1 3-1 0-0) Le 30/10/2022 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble U20 ] [ Caen U20 ] U20 Elite : Caen s'incline à Grenoble Retour sur la rencontre du championnat français U20 Elite qui a vu Grenoble s'imposer à domicile face à Caen. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 03/11/2022 à 08:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



114 spectateurs Arbitres : NEURAZ Steven assisté par POPA Adrian et BAUDRY Florian Buts :

Grenoble U20 :

Caen U20 : Pénalités 16 minutes contre Grenoble U20 14 minutes contre Caen U20



Buts Grenoble : 39:19 : TOUBHANS BESNIER Téo assisté GUIDOUX Tom et BACHELET Matias (égalité numérique) 25 :31 : NOGARETTO Hugo (égalité numérique) 21.14 : NOGARETTO Hugo assisté DESPATIE Mathis et TOUBHANS BESNIER Téo (Supériorité numérique) 19 :12 : DUFOUR Mathis assisté DE SMITT Sacha et NOGARETTO Hugo (égalité numérique) 19:05 : GUIDOUX Tom assisté BACHELET Matias et GROSSETETE Valentin (égalité numérique) 12 :57 : BACHELET Matias assisté REBOH Dov et NOGARETTO Hugo (Double supériorité numérique) Buts Caen : 39:19 : POGNANT Matias (égalité numérique) Le leader de la poule B vient défier Grenoble, actuellement 2eme de la poule A sur son terrain ! Caen démarre bien le match et score le premier. Grenoble a du mal à installer son jeu. Il faudra une double supériorité numérique pour que les BDL débloquent leur compteur. Une fois débloqué, ils prennent les rênes du match et ne les rendra pas aux jeunes Caennais. Les pénalités vont couter cher ! Grenoble installe son jeu et déroule le reste. Malgré un regain d'espoir pour Caen sur la 2eme période, cela ne sera pas suffisant pour remonter. Les BDL s'imposent 6 à 2.

Galerie photos de la rencontre

(Cliquer)



