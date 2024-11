Hockey sur glace - : Grenoble U20 vs Cergy-Pontoise U20 3 - 5 (0-1 1-2 2-2) Le 30/10/2024 Grenoble, Polesud [ Grenoble U20 ] [ Cergy-Pontoise U20 ] U20 - Grenoble vs Cergy Ligue Espoir U20 - Journée 16 (avancée) Grenoble, Polesud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 05/11/2024 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



119 spectateurs Buts :

Grenoble U20 :

Cergy-Pontoise U20 : Pénalités 2 minutes contre Grenoble U20 2 minutes contre Cergy-Pontoise U20

Arbitres : BRIOLAT Eric assisté CREUX-BEAUGIRAUD Yohann et MARGRY Gwilherm



Buts :



Grenoble U20 :

32:51 GAILLARD Gianny assisté REY-GIRAUD Kilian et ALVES PEREIRA Kilian (supériorité numérique)

47:30 LAHSSINI Malik assisté TERRAS Auxence et OBNINSKY Neelan (égalité numérique)

51:12 REY-GIRAUD Kilian assisté MILLE Ethan et LEPRIEULT Ylhan (égalité numérique)



Cergy U20 :

13:02 ADDAMO Antoine assisté HOSTEIN Paulin et DEBON-JOUET Joseph (égalité numérique)

20:49 PARDO Tomâs assisté JOKINEN Lyly et ADDAMO Antoine (égalité numérique)

39:56 BRITES Raphael assisté MALLET Valentin (égalité numérique)

56:03 ADDAMO Antoine assisté JOKINEN Lyly et PARDO Tomâs (égalité numérique)

59:59 JOKINEN Lyly assisté ADDAMO Antoine (égalité numérique)

Photographe : © Delphine Verdonnet

(cliquer pour accéder à la galerie complète)



Photographe : © Delphine Verdonnet



Photographe : © Delphine Verdonnet



Photographe : © Delphine Verdonnet









