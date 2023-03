Hockey sur glace - : Grenoble U20 vs HC74 - U17 8 - 0 (2-0 4-0 2-0) Le 12/03/2023 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble U20 ] [ HC74 - U17 ] U20Elite - Grenoble s'impose face au HC74 U20 Elite - Retour sur la rencontre du 12 mars 2023 qui a opposé Grenoble au HC74 Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 13/03/2023 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



103 spectateurs Arbitres : BERGAMELLI Viny assisté par KIRSCHENBAUM Johan et GRABIT Alexis Buts :

Grenoble U20 :

HC74 : Pénalités 8 minutes contre Grenoble U20 10 minutes contre HC74



Buts

Grenoble : 02:36 : BOISSON Thomas (infériorité numérique) 08:10 : FOGLIANO Bastien assisté OWEN Charles et RENAULT Jules (égalité numérique) 22:33 : MATTIONI Arthur assisté TOUBHANS BESNIER Téo et SIRAUDIN Paul (Supériorité numérique) 25:09 : FOGLIANO Bastien assisté MICHON Ethan et OWEN Charles (égalité numérique) 26:57 : LETELLIER Hugo assisté TOUBHANS BESNIER Téo et BOISSON Thomas (égalité numérique) 39:03 : REBOH Dov assisté LETELLIER Hugo et BERTRAND Mattéo (égalité numérique) 46:30 : BERTRAND Mattéo assisté REBOH Dov et SIRAUDIN Paul (égalité numérique) 48:24 : RENAULT Jules assisté TOUBHANS BESNIER Téo (égalité numérique) HC74 :

Néant

Alors que les play off ont commencé pour les poules A, B et C, les BDL, leader de la poule A recevaient le HC74 pour le dernier match de saison régulière. Les grenoblois trouvent très vite la prison (39 secondes) mais cela ne les empêche pas de trouver également le fond des filets. Les bruleurs dominent la première période même si les savoyards se créent quelques occasions. Grenoble prend le large dans la 2eme période. Le HC ne peut installer son jeu, même les supériorités numériques ne leur permettent pas de débloquer leur compteur.

La dernière période va voir une équipe visiteurs perdre petit à petit sur tous les terrains. Grenoble s'impose sans mal 8 à 0. Place désormais aux play off qui débutent le week end prochain avec la réception de Gap (qui a sorti assez facilement Amiens au tour 2).

REPORTAGE PHOTOS

(cliquer) ©Delphine Verdonnet

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







