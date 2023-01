Hockey sur glace - : Grenoble U20 vs Rouen U20 7 - 0 Le 15/01/2023 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble U20 ] [ Rouen U20 ] U20 - Grenoble prend le large Retour en images sur la rencontre du dimanche 15 janvier 2023 (17ème journée) du championnat français U20 Elite qui a vu Grenoble s'imposer à domicile face à Rouen. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 17/01/2023 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



223 spectateurs Arbitres : A. Grabit assisté de D. Tchekachev et O. Salicio Buts :

Grenoble U20 :

Rouen U20 : Pénalités 18 minutes contre Grenoble U20 14 minutes contre Rouen U20



Buts :

Grenoble :

01:04 BACHELET Matias assisté GROSSETETE Valentin et MAGUIN Thomas (égalité numérique)

31:48 GUIDOUX Tom assisté BACHELET Matias et NOGARETTO Hugo (supériorité numérique)

35:34 BACHELET Matias assisté TERGLAV Niklas et NICOUD Nathan (égalité numérique)

52:19 TOUBHANS BESNIER Téo assisté DESPATIE Mathis et BACHELET Matias (supériorité numérique)

56:14 BACHELET Matias assisté DESPATIE Mathis et SIRAUDIN Paul (double supériorité numérique)

57:14 NOGARETTO Hugo assisté GUIDOUX Tom et RAVEAUD Hugo (supériorité numérique)

59:26 GROSSETETE Valentin assisté BACHELET Matias (infériorité numérique)



Buts

Rouen : /

Un classico Grenoble Rouen ce dimanche ! Une affiche toujours intéressante Un match qui s'annonce serré entre les 2 premiers du championnat.



C'est Grenoble qui ouvre le bal en marquant à 1'04.

Quelques instants plus tard, Rouen pense revenir à égalité mais le but n'est pas validé.

Même avec plusieurs supériorités numériques, Rouen se crée quelques belles occasions mais pas de but.

La frustration des young dragons ne cessera pas de monter devant un portier grenoblois qui ne laisse rien passer ce soir.



Pendant ce temps, les BDL déroulent et prennent le large.

La tension monte et les prisons s'enchainent !

Sur la fin de rencontre, les rouennais rendent les armes, Grenoble enchainent 4 buts en quelques minutes. L'issue de la rencontre était déjà bien scellée.



Le score est sévère pour les rouennais qui se sont battus tout au long de cette rencontre, avec peu être quelques trop de crosses hautes par moment ...

Blanchissage pour Eliot Peltier qui l'avait raté de peu la semaine dernière.





Galerie photos de la rencontre

(Cliquer)



Photographe : Delphine Verdonnet

Photographe : Delphine Verdonnet

Photographe : Delphine Verdonnet Prochain match dimanche prochain à Pôle sud avec la réception d'Anglet.

