U20 – Grenoble vs HC74 Ce dimanche, pour le dernier match de saison régulière, Grenoble reçoit le Hockey Club 74 ! Un match sans grand enjeu pour les grenoblois qui finiront quoi qu'il advienne second derrière Rouen. Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 25/02/2020 à 12:35 FICHE TECHNIQUE



130 spectateurs Arbitres : Bastien Germaneaud assisté de Thiefen Biot et Tristan Derkaoui Buts :

Grenoble U20 :

Saint Gervais les bains : Pénalités 10 Minutes contre Grenoble U20 12 minutes contre Saint Gervais les bains



Buts :

25:03: 0-1 Hockey Club 74: Thibaud MASSON (Maxime BATAILLÉ) [5-4] 35:37: 0-2 Hockey Club 74: Emil TAVERNIER (Valentin COFFY; Matt BOURGOUIN-DONKERS)

39:43: 1-2 Grenoble: Loris DELMAS 43:35: 1-3 Hockey Club 74: Thibaud MASSON (Eliott GOUTTRY; Maxime BATAILLÉ) [4-5] 50:12: 1-4 Hockey Club 74: Mathis CHATELLARD (Samuel GUER)

Photographe : Delphine Verdonnet

Le match est très disputé et les 2 équipes vont essayer d’installer leur jeu.

Cependant, aucune des 2 formations ne trouvent le fond des filets malgré de nombreuses tentatives. Les quelques tirs cadrés seront arrêtés par les portiers. Les compteurs sont toujours à 0-0 à la fin du 1er tiers.

Photographe : Delphine Verdonnet

25:03: 0-1 Hockey Club 74: 3: Thibaud MASSON (5: Maxime BATAILLÉ) [5-4]

Les savoyards vont même enfoncer le clou 10 minutes plus tard. 35:37: 0-2 Hockey Club 74: 20: Emil TAVERNIER (9: Valentin COFFY; 4: Matt BOURGOUIN-DONKERS)

Grenoble pousse, malgré de très nombreuses tentatives, a du mal à concrétiser. Il va enfin trouver le fond des filets juste avant la pause. 39:43: 1-2 Grenoble: 74: Loris DELMAS Photographe : Delphine Verdonnet

Les savoyards vont prendre un premier avantage en inscrivant leur 3eme but. But mis en infériorité numérique ! 43:35: 1-3 Hockey Club 74: 3: Thibaud MASSON (22: Eliott GOUTTRY; 5: Maxime BATAILLÉ) [4-5] Les pénalités vont s'accumuler alors que le début du match avait été sans prison. Le jeu de puissance grenoblois est au rendez vous mais le puck ne veut définitivement pas rentrer dans les cages. Le HC fait moins d'actions mais se montre plus dangereux. Résultat des courses, les savoyards marquent leur 4eme but. 50:12: 1-4 Hockey Club 74: 17: Mathis CHATELLARD (16: Samuel GUER) On voit mal Grenoble remonté de 3 buts en cette fin de match. Les BDL ne s'avouent pas vaincu pour autant. Le HC demande un temps mort à 5 minutes de coup de sirene final. Assez étrange vu l'avance des visiteurs. Les grenoblois croient au prolongation et trouvent pour la 2eme fois les filets. 56:55: 2-4 Grenoble: 6: Clément GUENNELON (63: Sutton ALLARD; 74: Loris DELMAS) Cependant, cela ne suffira pas. Même avec la sortie de Baptiste Comello, la victoire revient au HC. La saison régulière laisse donc place aux play offs qui démarrera le 14 et 15 mars pour les BDL. Il faudra attendre les tours 1 et 2 pour connaitre leur adversaire. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







