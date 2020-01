Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Grenoble U20 vs Strasbourg U20 5 - 1 (2-0 1-0 1-1) Le 19/01/2020 Grenoble [ Grenoble U20 ] [ Strasbourg U20 ] U20 : Grenoble vs Strasbourg U20 élite - Retour sur la rencontre entre Grenoble et Strasbourg. Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 23/01/2020 à 09:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



254 spectateurs Arbitres : Bastien Germaneaud assisté de Thiefen Biot et Benjamin Aumeras Buts :

Grenoble U20 :

Strasbourg U20 : Pénalités 26 minutes contre Grenoble U20 26 minutes contre Strasbourg U20



Buts : 10:55: 1-0 Grenoble: Emmanuel NAVARRO (Timothé QUATTRONE; Maxime CORVEZ) [5-4]

14:18: 2-0 Grenoble: Pierre MESSIN (Titouan BLANCHARD; Matis BOURILLON) 37:21: 3-0 Grenoble: Loris DELMAS (Sasha DJIGAOURI; Flavian DAIR) [5-4] 40:39: 3-1 Strasbourg: Lélian VIX (Eddy THONNESSEN; Auré VINALS) [5-4] 51:33: 4-1 Grenoble: Sutton ALLARD (Matis BOURILLON; Léo LESAGE) 55:58: 5-1 Grenoble: Loris DELMAS (Léo LESAGE; Mattéo DAITA)

Après une défaite dimanche dernier face à Rouen, Grenoble devait s'imposeafin de ne pas se laisser distancer au classement par les Rouennais.

Photographe : Delphine Verdonnet

Le 1er tiers n'est pas très rythmé. Les 2 équipes ont l'air de se jauger. Grenoble rentre timidement dans le match et profite d'une pénalité contre Senechal pour débloquer le compteur à la 10 ème minute. 10:55: 1-0 Grenoble: 97: Emmanuel NAVARRO (86: Timothé QUATTRONE; 37: Maxime CORVEZ) [5-4]

Grenoble prend l’avantage et le gardera jusqu’à la fin du match. Son jeu se met en place et les résultats se font vite ressentir avec le but de Pierre Messin.

14:18: 2-0 Grenoble: 79: Pierre MESSIN (17: Titouan BLANCHARD; 14: Matis BOURILLON) Photographe : Delphine Verdonnet

Le 2ème tiers se joue devant les cages du portier strasbourgeois. Les pénalités appelées contre Strasbourg ne vont pas les aider. 37:21: 3-0 Grenoble: 74: Loris DELMAS (65: Sasha DJIGAOURI; 23: Flavian DAIR) [5-4]

Cependant, Strasbourg va bien résister et le compteur de but coté Grenoble ne s’envole pas, même si leur domination est sans équivoque. Photographe : Delphine Verdonnet

Le 3ème tiers démarre sur un gros cafouillage qui va permettre à Strasbourg de débloquer son compteur. 40:39: 3-1 Strasbourg: 4: Lélian VIX (2: Eddy THONNESSEN; 21: Auré VINALS) [5-4]

Leur joie est de courte durée car Grenoble revient à la charge et va mettre un but puis un autre. 51:33: 4-1 Grenoble: 63: Sutton ALLARD (14: Matis BOURILLON; 72: Léo LESAGE) 55:58: 5-1 Grenoble: 74: Loris DELMAS (72: Léo LESAGE; 95: Mattéo DAITA)

La fin de match est rythmée, malheureusement hachée d'arrêts de jeux demandés par les arbitres et des pénalités… Grâce à cette victoire, Grenoble consolide sa position de second du championnat alors que Rouen, avec sa victoire contre Anglet à domicile, garde la tête du classement. Grenoble est assuré de jouer les play off à domicile au moins jusqu'en demi-finale ! Alors qu'il ne reste plus que 2 journées de saison régulière, qui de Rouen ou Grenoble finira premier du classement ?







