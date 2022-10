Hockey sur glace - : Grenoble U20 vs Strasbourg U20 12 - 0 (2-0 5-0 5-0) Le 02/10/2022 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble U20 ] [ Strasbourg U20 ] U20 - Grenoble s'impose largement à Pole Sud U20 Elite- Reportage PHOTOS de la rencontre du 2 octobre du championnat U20 Elite français de hockey sur glace qui a vu Grenoble s'imposer à domicile face à Strasbourg. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 04/10/2022 à 13:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



115 spectateurs Arbitres : ROMMEVAUX Mikaël assisté par TCHEKACHEV David et NEURAZ Steven Buts :

Grenoble U20 :

Strasbourg U20 : Pénalités 6 minutes contre Grenoble U20 10 minutes contre Strasbourg U20



Buts Grenoble :

10:23 : RAVEAUD Hugo assisté GUIDOUX Tom et GROSSETETE Valentin (Egalité numérique) 17:38 : GUIDOUX Tom assisté RAVEAUD Hugo (Egalité numérique) 23:58 : DE SMITT Sacha assisté ZINGER Sahrane et DUPONT Arille (Egalité numérique) 29:45 : GALVEZ Hugo assisté MAGUIN Thomas (Egalité numérique) 31:10 : RAVEAUD Hugo assisté DESPATIE Mathis et GUIDOUX Tom (Egalité numérique) 38:08 : TERGLAV Niklas assisté DUFOUR Mathis et NICOUD Nathan (Egalité numérique) 39:21 : GUIDOUX Tom assisté RAVEAUD Hugo (Infériorité numérique) 46:09 : SIRAUDIN Paul (Infériorité numérique) 47:36 : ROTOLO Enzo assisté NOGARETTO Hugo et DUFOUR Mathis (Egalité numérique) 49:22 : RAVEAUD Hugo assisté GUIDOUX Tom et GROSSETETE Valentin (Egalité numérique) 55:35 : DE SMITT Sacha assisté DESPATIE Mathis et ROTOLO Enzo (Egalité numérique) 56:21 : MATTIONI Arthur assisté DUPONT Arille (Egalité numérique)

Buts Strasbourg :



Après un premier tiers timide, Grenoble va enchaîner 5 buts dans la seconde période. L'indiscipline des Strasbourgeois va leur coûter cher.

Les BDL vont enchaîner quelques fautes mais cela ne permet pas à l'Etoile Noire de débloquer son compteur.

Le portier des BDL passe plus de temps à signaler les fins de pénalités qu'à défendre les cages.

Les Grenoblois vont il mettre le même nombre de buts que la semaine dernière contre le HC74 ?

Finalement, la dernière période sera à l'identique du 2ème tiers. Strasbourg prend encore 5 buts, malgré un changement de portier à 51'22 de jeu.

Le match est dominé largement par Grenoble qui s'impose 12 à 0.

Galerie photos de la rencontre

(Cliquer)



Photographe : Delphine Verdonnet



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







