Hockey sur glace - : Grenoble U20 vs Strasbourg U20 9 - 3 (2-0 4-3 3-0) Le 18/02/2024 Grenoble, Polesud [ Grenoble U20 ] [ Strasbourg U20 ] U20 - Grenoble tout en maîtrise face à Strasbourg Retour sur la 21ème journée du championnat français U20 Elite de hockey sur glace. Grenoble, Polesud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 20/02/2024 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



311 spectateurs Arbitres : ROBERT Florian assisté par AUMERAS Benjamin et AMAN Matthias Buts :

Grenoble U20 :

Strasbourg U20 : Pénalités 8 minutes (4x2mn) contre Grenoble U20 4 minutes (2x2mn) contre Strasbourg U20 Buts :



Grenoble U20 :

08:50 RENAULT Jules assisté GALVEZ Hugo et MATTIONI Arthur (égalité numérique)

12:20 DE SMITT Sacha assisté ROTOLO Enzo et RIU Nathan (égalité numérique)

20:47 DUFOUR Mathis assisté AUDISIO Lucas (égalité numérique)

22:06 NSONSA KITALA Noa assisté MICHON Ethan (égalité numérique)

34:08 QUAIX Axel assisté GUIDOUX Robin et GUIDOUX Tom (égalité numérique)

36:05 DUFOUR Mathis assisté DUPONT Arille (égalité numérique)

40:53 RIU Nathan assisté DUFOUR Mathis et DE SMITT Sacha (égalité numérique)

41:58 DUFOUR Mathis assisté GUIDOUX Robin et QUAIX Axel (égalité numérique)

45:08 DUFOUR Mathis assisté DE SMITT Sacha et RIU Nathan (égalité numérique)



Strasbourg U20 :

26:41 MALLET Valentin assisté WENDLING Noah (égalité numérique)

36:24 LABAT Enzo assisté POIROT Enzo et DUGAS Owen (égalité numérique)

37:32 LABAT Enzo (égalité numérique)



A 3 journées de la fin de la saison régulière, Grenoble recevait le dernier de sa poule. Un petit avant gout de play off qui se profile dans quelques semaines maintenant.

Grenoble a prouvé sa supériorité tout le long de la rencontre et que sa position de leader de la saison est incontesté.

Un petit flottement au second tiers a permis à Strasbourg de s'offrir quelques belles occasions mais ce n'a pas été siffusant pour rester dans la course. 20 items

Photographe : © Delphine Verdonnet

(cliquer pour accéder à la galerie complète)

Photographe © Delphine Verdonnet



Photographe © Delphine Verdonnet



Photographe © Delphine Verdonnet

Photographe © Delphine Verdonnet



© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur