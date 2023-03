Hockey sur glace - : HCLR - U17 vs Caen U17 5 - 4 (2-2 0-1 3-1) Le 11/03/2023 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis - Cizeron) [ HCLR - U17 ] [ Caen U17 ] Le HCLR s'impose aux Drakkars Retour en images sur la rencontre du Samedi 11 mars 2023 du championnat français de hockey sur glace U17 Elite qui a vu le HCLR s'imposer 5 - 4 face au x Drakkars de Caen. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis - Cizeron), Hockey Hebdo Céline David le 17/03/2023 à 08:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : PERONNIN Stéphane assisté de THIEBAULT Leevan & GARCIA LIMA Guido Buts :

HCLR - U17 :

Caen U17 : Pénalités 10 minutes (4-0-6) contre HCLR - U17 10 minutes (4-4-2) contre Caen U17



Les buts :

HCLR :

- 13:32 # 22 BOST Andrea (ass. #18 TEXIER Léo)

- 18:10 # 11 PERROT-CHAFAI Aidan

- 47:34 # 12 MEISSIREL Mathis (ass. # 14 BALLET Nycola)

- 51:06 # 18 TEXIER Léo

- 58:40 # 10 ACOSTA Pablo (ass. #15 GONCALVES Nathan)



CAEN :

- 12:05 # 5 SAVARY Tom (ass. #18 SIMON Anae)

- 17:11 # 7 CATHERINE Timéo (ass. # 8 SPENCER Noah & # 23 CHABANET Alban)

- 36:42 # 12 CLAIREAUX Thibault (ass. # 18 SIMON Anae 1 # 22 VASSARD Paul)

- 57:17 # N˚4 LEBRUN Darren (ass. # 18 SIMON Anae)



Temps mort :

HCLR :

CAEN : 57:17



Gardiens en jeu :

HCLR : # 01 CRAUBET Constantin

CAEN : # 01 BASTARDIE CONTE Hugo











Pour le permier match comptant pour le second tour des séries finales pour le tritre, face aux Drakkars de Caen, le HCLR a réussi à s'imposer dans les dernières minutes de jeu du temps réglementaire au terme d'une partie de hockey acharnée



Au second match joué le lendemain dimanche le HCLR a remis le couvert toujours face à Caen en s'imposant sur le score de 6 à 3. Aisni le HCLR continue l'aventure dans la course vers le titre.





Galerie photos de la rencontre

(Cliquer sur le logo PHOTOS)















Crédit Photo Céline David



N'hésitez pas à partager cet album avec les joueurs, leurs familles et leur staff.









