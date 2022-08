Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : HCV Martigny vs Chamonix 2 - 3 (1-1 0-0 1-2) Le 26/08/2022 Martigny, Forum d'Octodure [ HCV Martigny ] [ Chamonix ] Montée difficile pour les Pionniers Chamonix se déplace à Martigny pour un match retour de celui emporté nettement 5-2 dans la haute vallée de l'Arve. Les Pionniers arrivent diminués dans le Valais qui a lui récupérer deux pièces maîtresses : Rimann et Iglesias Martigny, Forum d'Octodure, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 27/08/2022 à 16:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Le HCV Martigny démarre bien le jeu et met la pression d'entrée. Chamonix contre et s'offre de bons lancers mais sur un break Rimann, prend à défaut la défense et ajuste le portier (1-0).

Les locaux sont plus dangereux, mais Sabol et sa défense parviennent à gérer. Chamonix accélère, le jeu s'équilibre. A quatre contre quatre des espaces s'ouvrent mais les locaux sont encore pénalisés. Masson dans l'axe en profite pour égaliser (1-1).



Les Pionniers récupèrent plusieurs powerplays mais malgré leur domination ne peuvent passer devant au score. Les pénalités commencent à s'accumuler, les esprits à s'échauffer et les sifflets à tomber des gradins. Le tableau d'affichage en reste là, les powerplay des uns et des autres ne donnant rien. Même à cinq contre trois Martigny ne trouve pas la faille.



Après avoir tué ses pénalités, Chamonix repart de l'avant. Les pénalités continuent de tomber, un tir de pénalité est même offert au HC Valais-Chablais. Gailland s'élance, il part trop à gauche et rate le cadre. Photographe : Philippe Rouinssard Un épisode à quatre contre trois en faveur des Suisses débloquent enfin ce match haché et houleux. Iglesias de la bleue lance à mi-hauteur et fusille le portier haut-savoyard (2-1).

La réplique ne se fait pas attendre, les Pionniers sont à l'offensive. Ville puis Masson sont déjoués par Hertel qui est au sol, le portier allemand ne peut plus rien sur la reprise de Joonas Alanne qui égalise (2-2).

Le HCV perd ses nerfs et subit une double infériorité numérique. Les visiteurs en profitent pour pousser plus fort encore. Le puck tourne dans les crosses chamoniarde, Silfver de la bleue envoie un missile à mi hauteur dans le but local (2-3).

Difficile victoire des Pionniers, poussifs à l'offensive et toujours en délicatesse en retour défensif. Dans un match haché de nombreuses pénalités et de mauvais gestes, Chamonix prend la victoire sur un dernier trou de souris en fin de partie.

Difficile victoire des Pionniers, poussifs à l'offensive et toujours en délicatesse en retour défensif. Dans un match haché de nombreuses pénalités et de mauvais gestes, Chamonix prend la victoire sur un dernier trou de souris en fin de partie.

La préparation chamoniarde se poursuit avec la réception de Mulhouse, mardi.







